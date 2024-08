Nackt an der Playa de Palma Badegäste bedroht: Polizei nimmt Österreicher fest

Schreckmomente an der Playa de Palma auf Mallorca: Die Ortspolizei von Palma hat am Donnerstagnachmittag (29.8.) Medienberichten zufolge einen Österreicher am Strand festgenommen, der nackt unterwegs war und Badegäste bedrohte. Nach einer Verfolgungsjagd konnten die Beamten den Mann stellen. Zunächst wollten weder Ortspolizei Palma noch Nationalpolizei der MZ den Vorfall bestätigen.

Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, ging der Mann gegen 15.30 Uhr mit einem Messer und einer abgebrochenen Flasche bewaffnet auf Badegäste los. Dazu entblößte er sich und zeigte seine Geschlechtsteile den Strandbesuchern, darunter auch Kindern. Mehrere Badegäste sollen sich mit dem Österreicher aufgrund seines Verhaltens angelegt haben.

Beamte jagen den Mann mit Booten

Ein Rettungsschwimmer wurde auf den Mann aufmerksam und verständigte die Ortspolizei. Als die Beamten eintrafen, stürzte sich der Täter ins Wasser und entfernte sich schnell vom Ufer. Die Polizisten schnappten sich mehrere Boote der Rettungsschwimmer und fuhren aufs Meer hinaus. Der Mann schaffte es mehrfach, den Polizisten auszuweichen.

Als die Polizisten sich allerdings an der Hafenmole nahe dem Club Nàutic de s'Arenal versteckten, schafften sie es, den Täter zu überwältigen. Die Badegäste applaudierten den Beamten, der Mann wurde festgenommen.

Der Österreicher war offenbar an der Playa de Palma kein Unbekannter. In den Tagen zuvor hatte er bereits für Wirbel gesorgt, als er nackt auf der Strße unterwegs war und vor Passanten masturbierte. /jk