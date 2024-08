'Flugbegleiter waren hysterisch': Passagiere schmuggeln sich mit gefälschten Tickets in Mallorca-Flieger

Mindestens fünf Passagiere haben es vergangene Woche am Flughafen Athen mit gefälschten Tickets an den Sicherheitskontrollen vorbeigeschafft und versucht, sich in einen Mallorca-Flieger zu schmuggeln. Zwei von ihnen gelang es sogar, den Flieger zu betreten. Wie eine Passagierin der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (29.8.) erzählte, fischte die Polizei auf dem letzten Drücker die Schwarzflieger noch heraus.

Zu dem Vorfall kam es auf dem EasyJet-Flug EJU7380 am Donnerstag (22.8.) von der griechischen Hauptstadt nach Palma. Die Fluggesellschaft bestätigte lediglich, dass es zu einer Verspätung kam, da man zwei Passagiere ohne die nötigen Ausweise erwischte. Jedoch schien das Chaos viel größer gewesen zu sein.

Nicht nur einmal die Bordkarte gescannt

Die Mallorquinerin Maria Vega wollte mit ihrem Partner und den zwei Kindern vom Griechenland-Urlaub zurückkehren. Um 20.25 Uhr sollte der Flieger planmäßig starten. "Nachdem wir die Koffer aufgegeben haben, sind wir gleich an mehreren Kontrollen vorbeigekommen, wo wir den Barcode der Bordkarte scannen mussten", erzählt die Familienmutter. Deshalb sei sie so erstaunt, wie es jemand ohne gültiges Ticket so weit schaffen konnte.

Dass etwas nicht stimmte, fiel erstmals am Gate auf. Die gleichen EasyJet-Angestellten, die die Koffer am Check-in aufgaben, baten zwei junge Männer, mit ihnen zu kommen. "Beim Einstieg forderten sie Verstärkung von der Flughafenpolizei an und kontrollierten stichprobenartig Ausweise. Ein dritten Mann wurde abgeführt", sagt Vega.

Ausschließlich junge Männer kontrolliert

Danach ging es endlich in den Flieger, doch das Chaos war noch nicht vorbei. "Die Flugbegleiter waren regelrecht hysterisch. Die Anzahl der Passagiere im Flugzeug stimmte nicht", so die Mallorquinerin. "Immer wieder kontrollierte die Polizei Ausweise, ausschließlich von jungen Männern." Einige Passagiere murrten ob der Verspätung und erneuten Kontrolle. "Ich verstehe nicht, wie die es mit gefälschten Tickets geschafft haben, dass keine Sitzplätze doppelt vergeben wurden." Letztlich führten die Beamten weitere zwei Männer ab. "Sie gingen mit der Polizei ohne jegliche Beschwerde mit", sagt die Passagierin.

Im Anschluss mussten alle Fluggäste den Flieger nochmal verlassen und das Gepäck erneut kontrolliert werden. Erst danach konnte der Flug mit zwei Stunden Verspätung starten.