Rote Flagge wegen Fäkalien im Wasser: Baden an einem Strandabschnitt in Port de Pollença verboten

Nach neuestem Informationsstand am Freitagmorgen (30.8.) gilt laut Auskunft des Tourismusbüros in Port de Pollença gegenüber der MZ inzwischen nur noch an einem kleinen Abschnitt an der Promenade der Platja d’Albercuix das Badeverbot, und zwar auf Höhe des Passeig Voramar, Nummer 81.

Für den restlichen Bereich des Strandes sei die rote Flagge inzwischen abgehängt und durch eine gelbe Flagge ersetzt worden. An den übrigen Stränden von Port de Pollença hänge die grüne Flagge. Das Thema werde sehr ernst genommen und es würden derzeit weitere Analysen durchgeführt. Bislang sei nicht klar, wie es zu der Verschmutzung des Wassers kommen konnte.

Fall in Port de Sóller sorgte für Aufregung

In den vergangenen Wochen war es an verschiedenen Stränden immer wieder zu Verunreinigungen gekommen. Ein Fall in Port de Sóller sorgte Anfang August besonders für Aufregung: Hier ergab eine Routineuntersuchung, dass das Wasser zum Baden ungeeignet war. Die Bevölkerung wurde aber nicht informiert. /br