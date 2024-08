Mann ertrinkt in der Cala Petita an der Ostküste von Mallorca

Ein 73-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag (31.8.) in der Badebucht Cala Petita in Cala d'Or an der Ostküste von Mallorca gestorben. Der Mann, der an einem Herz- und Atemstillstand litt, wurde zunächst aus dem Wasser vor dem Ertrinken gerettet.

Zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem vom Rettungsdienst Samu061, der Einsatzgruppe Emergentes24 und der protección civil sowie Beamte der Ortspolizei und der Guardia Civil waren im Einsatz. 45 Minuten lang versuchten sie, den Mann wiederzubeleben, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Immer wieder kommt es im Sommer auf Mallorca zu Unglücken, bei denen Menschen beim Baden umkommen. Erst am vergangenen Sonntag (25.8.) ist ein sechs Jahre alter Junge im Pool eines Hotels an der Playa de Palma ertrunken. Zwei Tage vorher, am Freitagabend (23.8.) hatte ein Urlauber-Pärchen einen jungen Mann tot im Meer, ebenfalls an der Playa de Palma, gefunden.