64-Jähriger stirbt in Palma nach Sturz aus sechstem Stock eines Gebäudes

Ein 64 Jahre alter ausländischer Resident ist am Sonntag (1.9.) aus bislang ungeklärter Ursache aus dem sechsten Stock eines Gebäudes in Palma gestürzt und verstorben. Das hat ein Sprecher der Nationalpolizei gegenüber der MZ bestätigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr, im Carrer Berenguer de Tornamira, ganz in der Nähe des Hotels Saratoga. Bei der Straße handelt es sich um eine Parallelstraße der auch sonntags recht belebten Einkaufsstraße Jaime III.

Laut Medienberichten hatten zahlreiche Urlauber und Anwohner den Mann aus der Höhe gen Boden fallen sehen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort fanden sich dann unter anderem Beamte der Ortspolizei von Palma wie auch der Nationalpolizei sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes Samu 061 ein.

Woher das Todesopfer stammt, ist laut dem Polizeisprecher derzeit noch unklar. Ebenso, wie genau es zu dem Vorfall gekommen ist. Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. /sw