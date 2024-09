Nach versuchtem Diebstahl von Mietauto an Sehenswürdigkeit: Vor diesen beiden Seniorinnen nehmen Sie sich besser in Acht

Beamte der Nationalpolizei haben am Samstag (31.8.) zwei Spanierinnen im Alter von 61 und 64 Jahren festgenommen, die auf frischer Tat ertappt wurden, als sie versuchten, ein Mietauto auf dem Parkplatz des Castell de Bellver in Palma zu stehlen. Die Beamten beschlagnahmten eine Stange und einen Schraubenzieher. Beide Utensilien hatten die Frauen offenbar zum Aufbrechen der Fahrzeuge verwendeten. Gegen eine der Täterinnen lag bereits ein Haftbefehl vor, da sie für den Diebstahl eines anderen Autos am vergangenen Mittwoch (28.8.) verantwortlich gewesen sein soll.

In flagranti erwischt

Wie es in einer Pressemitteilung der Nationalpolizei heißt, ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr. Die Urlauber, die zu ihrem geparkten Mietwagen zurückkehrten, überraschten die beiden Diebinnen in flagranti, als sie sich an ihrem Fahrzeug zu schaffen machten, wohl mit der Absicht, es zu stehlen. Den Touristen gelang es mithilfe eines anderen Passanten, die Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Aufnahme vom Castell de Bellver in Palma aus. / S. Werner

Nicht der erste solche Vorfall

Die Beamten stellten vor Ort dann fest, dass in der Fensterscheibe des Fahrzeugs eine Stange steckte, die für gewöhnlich von Kriminellen zum Aufbrechen von Fahrzeugen verwendet wird. In der Nähe fanden sie auch einen Schraubenzieher, den die Frauen wohl weggeworfen hatten, nachdem ihr versuchter Diebstahl aufgefallen war. Die Beamten nahmen die beiden Frauen fest. Später stellte sich heraus, dass die ältere der beiden Frauen bereits gesucht wurde. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor, der einige Tage zuvor von einem Gericht in Palma erlassen worden war, ebenfalls wegen des Diebstahls eines Fahrzeugs. Beide waren bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und verhaftet worden.

Da es vor allem bei bekannten Sehenswürdigkeiten und Stränden häufig zu Diebstählen kommt, lassen Sie besser keine Wertsachen in Ihrem Auto! /sw