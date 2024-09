81-Jähriger stirbt beim Baden auf Mallorca

Zweiter tödlicher Badeunfall am Wochenende auf Mallorca: Ein 81-Jähriger ist am Sonntag (1.9.) in der Cala Agulla gestorben. Wiederbelebungsmaßnahmen scheiterten.

Der Venezolaner verbrachte den Tag am Meer. Gegen 15.30 Uhr sah ein Rettungsschwimmer, wie der 81-Jährige leblos im Wasser trieb und holte ihn an Land. Zu dem Zeitpunkt hatte der Mann schon keinen Puls mehr.

Die Guardia Civil ermittelt nun in dem Fall. Tags zuvor ist bereits ein 73-jähriger Badegast in Cala d'Or ertrunken.