Fast alle Zähne ausgeschlagen: Deutscher Urlauber bei Balkonsturz an der Playa de Palma verletzt

Am Sonntagnachmittag (1.9.) hat sich ein deutscher Urlauber bei einem Sturz vom Balkon schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in einem Hotel in der Avenida Europa in dem zu Llucmajor gehörenden Abschnitt der Playa de Palma.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, soll der Mann im ersten Stock des Gebäudes von einem Balkon zu einem anderen geklettert sein, als er das Gleichgewicht verlor. Ein Baum federte seinen Sturz ab. Nach Aussagen seiner Begleiter hatten sie zuvor Alkohol konsumiert. Bei dem Sturz schlug er sich fast alle Zähne aus.

Der Mann stürzte aus dem ersten Stock eines Hotels. Die MZ hat sich entschieden, das Video nicht zu veröffentlichen. / MZ

In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie der blutüberströmte Mann kurz nach dem Sturz versucht aufzustehen. Mehrere umstehende Personen fordern ihn auf, liegen zu bleiben und auf den Krankenwagen zu warten. Den Aufnahmen zufolge erlitt der Urlauber bei dem Sturz auch eine Verletzung am Handgelenk.

Häufung an der Playa de Palma

An der Playa de Palma ist es seit der Rückkehr des Tourismus nach der Pandemie zu einer Häufung von Balkonstürzen gekommen. Fanden diese vor Corona meist in der Britenhochburg Magaluf statt, hat sich das Phänomen seit 2022 an die Playa verlagert. Allein im Mai verstarben zwei junge Männer innerhalb weniger Tage bei solchen Stürzen.