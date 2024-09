Mallorca trauert um Rechtsanwalt Dr. Armin Reichmann

Der auf Mallorca und in Frankfurt praktizierende Anwalt Dr. Armin Reichmann ist tot. Der auf Immobilienrecht spezialisierte Jurist verstarb nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren in seiner Geburtsstadt Frankfurt.

Reichmann, der auch immer wieder der MZ mit seinen pointierten Gastkommentaren und Blogbeiträgen sowie als fachkundiger Interviewpartner zur Verfügung stand, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Barcelona. Sein Jura-Studium absolvierte er in Mainz. Im Jahr 1985 promovierte Reichmann zum Thema ""Das spanische Wechselrecht". Drei Jahre später gründete er auf Mallorca die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Reichmann. Diese wurde im Jahr 2022 an das Unternehmen ETL verkauft.

Leidenschaftlicher Anwalt

Reichmann, der in jungen Jahren auch als Musiker aktiv gewesen war und eingefleischter Fan von Eintracht Frankfurt war, galt als leidenschaftlicher Anwalt, der hart arbeitete. Auf dem sozialen Netzwerk Linkedin würdigte ETL sein Erbe, das er hinterlässt und "das es zu wahren gilt. Wir hatten alle das unheimliche Glück, ihn kennenzulernen, mit ihm zu arbeiten und von ihm zu lernen."

Armin Reichmann war in den vergangenen Jahren unter anderem auch als Video-Blogger aktiv. Auf seinem Youtube-Kanal besprach er Rechtsthemen, die für deutsche Auswanderer interessant sind.