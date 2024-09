Schwere Regenfälle auf Mallorca: Autofahrer müssen von der Feuerwehr gerettet werden

Auf Mallorca sind am Montag (2.9.) die ersten starken Regenfälle des angekündigten Tiefs niedergegangen: In Porreres fielen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bis 16 Uhr bereits 60 Liter pro Quadratmeter. Auch in Manacor und Felanitx kam es zu heftigen Niederschlägen. Bis mindestens 19 Uhr gibt es keine Entwarnung - bis dahin gilt noch Warnstufe Orange im Zentrum der Insel.

Besonders schlimm erwischte es die Insassen von drei Autos, die auf der Landstraße zwischen Porreres und Felanitx unterwegs steckengeblieben waren. Um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen, kletterten einige von ihnen auf die Dächer ihrer Fahrzeuge. Dort konnten sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden.

Gesperrte Straßen

Mehrere Straßen in der Inselmitte mussten aufgrund der Niederschläge und Überschwemmungen gesperrt werden. Dabei handelt es sichum folgende Landstraßen:

Ma-5040 (Porreres-Campos)

Ma-5101 (Porreres-Vilafranca)

Ma-5100 (Porreres-Felanitx)

Zudem ziehen die zuständigen Behörden im Inselrat in Erwägung, die Ma-5020 zwischen Porreres und Llucmajor zu sperren. Die Buslinie 514 der balearischen Busbetriebe TIB hat bis auf Weiteres ihren Dienst eingestellt.

Wetterwarnungen auch am Dienstag und Mittwoch

Auch in den kommenden Tagen dürfte es immer wieder zu Regenfällen und Gewittern kommen. Am Dienstag gilt inselweit Warnstufe Gelb, in der Inselmitte sogar Warnstufe Orange. Am Mittwoch hat Aemet zwischen 8 und 18 Uhr auf der ganzen Insel Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter ausgerufen. Auch in den folgenden Tagen soll es weiter zu Niederschlägen kommen. Hier wurden noch keine Wetterwarnungen ausgerufen, dies könnte aber in den kommenden Tagen noch passieren.

Empfehlungen der Rettungsleitstelle 112

Die Rettungsleitstelle 112 hat auf ihrem X-Account mehrere Ratschläge veröffentlicht, wie man sich bei Warnstufe Orange zu verhalten hat. Dazu gehört unter anderem, nicht aufs Meer hinauszufahren oder zu schwimmen. Auch sollte man Meerespromenaden meiden. Darüber hinaus sollten Autofahrer langsam fahren und besonders auf den Sicherheitsabstand zu anderen Wagen achten. Zuhause sollte man alle Eingänge so verschließen, dass möglichst kein Wasser ins Haus gelangen kann.