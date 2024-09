Auf Mallorca sind am Montag (2.9.) die ersten starken Regenfälle des angekündigten Tiefs niedergegangen: In Porreres fielen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bis 16 Uhr bereits 60 Liter pro Quadratmeter. Auch in Manacor und Felanitx kam es zu heftigen Niederschlägen.

Schwere Regenfälle auf Mallorca: Autofahrer müssen von der Feuerwehr gerettet werden Besonders schlimm erwischte es die Insassen von drei Autos, die auf der Landstraße zwischen Porreres und Felanitx unterwegs steckengeblieben waren. Um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen, kletterten einige von ihnen auf die Dächer ihrer Fahrzeuge. Dort konnten sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden.