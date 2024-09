Anbieter bedrohen Polizisten: Schon wieder Ärger mit Buggies auf Mallorca

Der Kampf gegen Buggies auf Mallorca geht in die nächste Runde. Die Ortspolizei Manacor hat in der vergangenen Woche eine Urlaubergruppe gestoppt, die mit den Gefährten eine Runde durch die Gemeinde drehte. Die Anbieter des Ausflugs sollen die Beamten daraufhin bedroht haben.

Seit 2022 ist es gesetzlich in der Gemeinde Manacor verboten, auf unbefestigten Wegen zu touristischen oder sportlichen Zwecken mit motorisierten Fahrzeugen unterwegs zu sein. Eine Gruppe von 18 Buggies fuhr am Mittwoch (28.8.) auf dem Camí de Son Vell in Son Macià, im Süden der Stadt Manacor.

Mehrere Anzeigen

Eine Polizeistreife hielt die Ausflügler an und brachte sie zu einem nahegelegenen Parkplatz, um den Verkehr nicht zu stören. Die Urlauber riefen die Verantwortlichen der Firma Dragon Buggies herbei. Zwei Männer erschienen, die die Polizisten bedroht haben sollen. Sie wollten die Beamten auch bei der Nationalpolizei anzeigen. Die Ortspolizisten forderten Verstärkung an. Der Vorfall endete letztlich mit mehreren Anzeigen. Die Betreiber der Firma bekommen Strafen für die Beamtenbeleidigung sowie das Anbieten der illegalen Tour. Letzteres wurde als sehr schweres Vergehen eingestuft, was eine Strafe in Höhe von 500 Euro mit sich zieht. Auch die Urlauber bekamen eine Anzeige wegen der unerlaubten Fahrt.

Viele Beschwerden

Die Anwohner von Son Macià hatten sich in den vergangenen Wochen bereits vermehrt über die Buggies beschwert. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum die Ortspolizei verstärkt ein Auge auf die Ausflügler hatte. Zuletzt bedrohte ein Anwohner einen Angestellten einer Buggie-Firma gar, ihn mit einem Maschinengewehr zu erschießen.

Nicht nur in Manacor sind die Leute genervt von den motorisierten Gefährten. Auch die Gemeinden Felanitx und Andratx untersagten die Touren. Das Rathaus von Felanitx versperrte gar einen Weg mit einem großen Stein, damit Buggies und Quads nicht weiterfahren können.