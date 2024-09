Erste Bilanz des Unwetters: Bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter und gesperrte Straßen

Das Unwetter, das am Dienstagnachmittag (3.9.) über Mallorca hinweg gezogen ist, hat vor allem in der Tramuntana für üppige Regenfälle gesorgt. In Banyalbufar wurden laut der Presseagentur Europa Press bis 15 Uhr rund 60 Liter pro Quadratmeter gemessen. Zur selben Zeit waren es in Sóller 33,8 Liter.

Am Flughafen von Palma waren es 19 Liter. Gepaart mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h sind die Niederschläge für teils erhebliche Verspätungen verantwortlich, die – obwohl die Wetterlage sich normalisiert hat – noch bis in den späten Abend hinein Auswirkungen haben dürften. Teilweise müssen die Passagiere zwei Stunden auf ihre Reise warten.

Straßen gesperrt

In der Tramuntana sorgte das Unwetter für überschwemmte Straßen, teilweise brach die Mauer am Straßenrand ein, sodass einzelne Abschnitte gesperrt werden mussten, wie das Verkehrsdezernat auf X (ehemals Twitter) mitteilte. Besonders betroffen seien die Gegenden um Banyalbufar, Estellencs und Sa Calobra. Aber auch in der Inselmitte gebe es weiterhin überschwemmte Straßen, etwa in Montuïri, Algaida, Porreres und Sencelles. Die Landstraße zwischen Porreres und Felanitx etwa ist gesperrt.

Betroffen sind auch die öffentlichen Busverbindungen. So wurde die Linie 131 zwischen Santa Ponça und Banyalbufar vorübergehend eingestellt. Auch zahlreiche Bushaltestellen, etwa an der Schule in Felanitx oder in Cala Sant Vicenç sind am Dienstagnachmittag nicht erreichbar und werden nicht angefahren.

Protokoll für Überschwemmungen aktiviert

Die Rettungsleitstelle der Balearen hat derweil für Mallorca und die Nachbarinseln das Protokoll für Überschwemmungen aktiviert. Man sei unter anderem mit der Feuerwehr, der Guardia Civil, den verschiedenen Einheiten der Ortspolizei, der Stadtwerke Emaya, der Forstbehörde Ibanat sowie dem größten Stromversorger Endesa in ständigem Kontakt, um im Notfall schnell eingreifen zu können, hieß es.

Die Zusammenarbeit könnte am Mittwoch von besonderer Bedeutung sein. Hier gilt von 8 bis 18 Uhr auf der ganzen Insel Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter.