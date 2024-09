Hitzetote auf Mallorca: So viele Menschen starben im August

Die große Sommerhitze auf Mallorca fordert ihre Opfer: Im August sind auf den Balearen 19 Todesfälle gemeldet, die auf die hohen Temperaturen zurückzuführen sind. Das berichten zahlreiche Medien, die sich auf Informationen des spanischen Gesundheitsministeriums beziehen.

Demnach ist die Zahl auf Mallorca und den Nachbarinseln im spanienweiten Vergleich gering: Insgesamt wurden laut dem staatlichen Überwachungssystem der täglichen Sterblichkeit (MoMo) im August im ganzen Land insgesamt 1.386 Todesfälle gemeldet, die mit der Hitze in Zusammenhang gebracht werden können. Das sind 615 mehr als im Juli 2024 und 3 Prozent mehr als im August 2023.

Die dramatischsten Zahlen wurden in den ersten 15 Tagen des Augusts verzeichnet. Die schlimmste Woche dieses Monats und des bisherigen Sommers war die, die am 29. Juli begann. Damals wurden in ganz Spanien 611 Todesfälle in nur sieben Tagen registriert. In der Woche ab dem 12. August wurden 504 Hitzetote gemeldet.

Hitze nicht unterschätzen

Den Daten zufolge scheinen die Frauen hitzeanfälliger zu sein. 810 der Toten waren Frauen, 577 waren Männer. Die meisten der Opfer waren älter als 65 Jahre. Vor allem Katalonien wies zahlreiche Hitzetote auf (274 Todesfälle), gefolgt von Madrid (251) und der Region Kastilien und León (175). Die Balearen bilden mit den 19 Hitzetoten das Schlusslicht der traurigen Liste, vor Kantabrien (5), Murcia (2) und den Kanaren (1).

Tatsächlich hatten mehrere Fälle auf Mallorca für Aufsehen gesorgt. Unter anderem war ein deutscher Wanderer am 11. August in der Nähe von Colònia de Sant Pere durch einen Hitzschlag ums Leben gekommen.

Derweil warnt das spanische Gesundheitsministerium wiederholt davor, die Hitze zu unterschätzen. Besonders ältere oder gesundheitlich angeschlagene Menschen sowie Schwangere und Kinder sollten versuchen, die heißesten Stunden des Tages möglichst nicht draußen zu verbringen. Auch körperlich anstrengende Arbeiten oder Sport sollten in den heißesten Phasen des Tages reduziert oder unterlassen werden.