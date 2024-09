Mallorca-Fußballer wegen sexueller Aggression festgenommen

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, hat die Guardia Civil am Montagabend (2.9.) den Erstligafußballer Rafa Mir wegen einer sexuellen Aggression festgenommen. Der 27-Jährige hat weitreichende Verbindungen zu Mallorca.

Der Fußballer soll sich in seinem Haus in Valencia, wo er mittlerweile spielt, gemeinsam mit einem anderen Mann an zwei 25-jährigen Frauen vergangen haben. Die Opfer kamen in ärztliche Behandlung, nachdem sie die Anzeige bei der Polizei aufgaben.

Familie lebt auf Mallorca

Rafa Mir ist selbst weder auf Mallorca geboren noch hat er jemals länger auf der Insel gelebt. Sein Vater ist der ehemalige RCD-Profi Magín Mir, der aus Palma kommt. Sein Bruder David spielt derzeit für die Nachwuchsmannschaften des Inselclubs. Zu seiner Familie gehört auch der mallorquinische Turntrainer Pedro Mir sowie dessen Sohn Nicolau, der für Spanien im Turnen bei den Olympischen Spielen von Paris antrat.