Verspätungen am Flughafen Mallorca: Das Unwetter erreicht die Insel

Und schon wieder fegt ein Unwetter über Mallorca. Nachdem es bereits am Montagnachmittag (2.9.) zu heftigen Regenfällen in Porreres gekommen war, sind am Dienstag weite Teile Mallorcas von Niederschlägen betroffen. Auf der ganzen Insel gilt bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb. In der Inselmitte sowie in der Tramuntana sogar die Warnstufe Orange.

In mehreren Teilen der Insel wurden Windhosen, so genannte "caps de fibló" beobachtet, unter anderem in Algaida. Zudem fiel unter anderem in Palma starker Regen nieder, der von Blitzen und Donner begleitet wurde.

So ist die Situation am Flughafen

Am Flughafen Mallorca kommt es derzeit zu vielen Verspätungen, die meist anderthalb oder zwei Stunden betragen. Die spanische Flugsicherheitsbehörde ENAIRE rief alle Flugreisenden dazu auf, sich bei ihrer Airline über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren:

Vom X-Account der Fluglotsen heißt es, am Airport der Insel sei es zu Seitenwinden mit einer Geschwindigkeit von 70 Km/h gekommen.

Empfehlungen der Rettungsleitstelle 112

Die Rettungsleitstelle 112 hat auf ihrem X-Account mehrere Ratschläge veröffentlicht, wie man sich bei Warnstufe Orange zu verhalten hat. Dazu gehört unter anderem, nicht aufs Meer hinauszufahren oder zu schwimmen. Auch sollte man Meerespromenaden meiden. Darüber hinaus sollten Autofahrer langsam fahren und besonders auf den Sicherheitsabstand zu anderen Wagen achten. Zuhause sollte man alle Eingänge so verschließen, dass möglichst kein Wasser ins Haus gelangen kann.

So geht es weiter mit dem Wetter

Wenn die Warnstufe am Dienstagabend ausläuft, ist die Gefahr noch nicht gebannt – im Gegenteil. Am Mittwoch gilt auf der ganzen Insel zwischen 8 und 18 Uhr Warnstufe Orange wegen Niederschlägen und Gewitter. Es gilt in weiten Teilen der Insel eine hundertprozentige Regenwahrscheinlichkeit. In der Tramuntana, sowie an der Nord- und Nordostküste gilt danach noch bis Mitternacht Warnstufe Gelb. Die Temperaturen erreichen in Palma und Cala Ratjada Höchstwerte um die 28 Grad, im Rest der Insel bei rund 26 Grad. Auch am Donnerstag kann es noch zu Niederschlägen kommen.