Weil sie nicht bezahlt wurden: Illegale Parkplatzeinweiser versuchen, Reifen von Mietwagen mit Teppichmesser aufzuschlitzen

Auf Mallorca sieht man sie immer wieder: Einweiser, die an Parkplätzen stehen und Autofahrer gegen ein kleines Entgeld auf freie Plätze hinweisen. Dass die monetäre Entschädigung dieser Serviceleistung freiwillig ist, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dies aber sahen zwei "gorrillas", wie die irregulär arbeitenden Parkplatzassistenten auf der Insel genannt werden, am vergangenen Sonntag (1.9.) offenbar anders.

Laut Pressemitteilung der Nationapolizei hatten sich die beiden Personen, ein 30-Jähriger und ein Minderjähriger, auf dem Parkplatz am Stadtstrand Can Pere Antoni aufgestellt, als eine Urlauberfamilie mit dem Auto kam. Die Badegäste weigerten sich allerdings, den beiden Einweisern Geld zu geben. Das kam nicht gut an. Die beiden Männer drohten damit, dem Mietwagen Schaden zuzufügen.

Mit dem Teppichmesser am Reifen

Zunächst ging die Urlauberfamilie weg, kam aber kurz danach wieder, um sich zu vergewissern, dass das Auto nicht beschädigt war. In dem Moment beobachteten die Urlauber, dass einer der beiden Einweiser dabei war, einen Reifen mit einem Teppichmesser aufzuschlitzen. Daraufhin riefen die Urlauber die Polizei.

Als die Beamten am Parkplatz ankamen, hatte sich eine Gruppe um die Einweiser gebildet. Die Personen erklärten der Polizei, dass sie ebenfalls bedroht worden waren. Die Beamten nahmen den Mann ebenso fest wie seinen Komplizen, der sich gerade aus dem Staub machen wollte. Das Teppichmesser wurde konfisziert. /pss