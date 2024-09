Warnstufe Orange gilt auf Mallorca: Wann das Unwetter am heftigsten sein wird

Seit 8 Uhr gilt am Mittwoch (4.9.) die Warnstufe Orange auf Mallorca. Das ist die zweithöchste Unwetterwarnung des spanischen Wetterdienstes Aemet. Gute Nachricht für alle Urlauber vorweg: Die Verspätungen am Flughafen Palma vom Vortag sind erstmal verschwunden. Am Mittwochmorgen starten die Flieger pünktlich. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich das im Laufe des Tages ändert.

Die Warnung gilt vor Starkregen und Sturm. Aemet rechnet mit 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde. Punktuell können es wie schon am Dienstag bis zu 90 Liter werden. Der Sturm fegt mit 90 bis 120 km/h über die Insel. Auch hier sind Ausnahmen jenseits der 120 km/h möglich, die laut Wetterdienst einem Tropensturm ähneln. Im Mittelmeer ist dann von einem Medicane in Anlehnung an einen Hurrikan die Rede. Die Warnstufe Orange gilt bis 18 Uhr. Im Norden und Westen Mallorcas geht sie bis Mitternacht in die Warnstufe Gelb (eine Stufe darunter) über.

Mittags wird es ungemütlich

In Palma scheint derzeit (8.15 Uhr) die Sonne am blauen Himmel und optisch deutet wenig auf schlechtes Wetter hin. Laut Wetterkarte ändert sich das bald. Ab 9 Uhr setzen die ersten Gewitter im Norden Mallorcas und eventuell auch in Palma ein. Richtig heftig dürfte es um die deutsche Mittagszeit sein. 12 Uhr blitzt und donnert es auf der ganzen Insel, der Regen dürfte im Guss fallen. Gut zwei Stunden hält das Unwetter laut Wetterkarte an.

Anders als die Warnstufe zeigt die Wetterkarte Sonnenschein und keine Wolken ab 16 Uhr inselweit. Am Abend setzen dann nochmal leichte Schauer ein (wohl so ab 20 Uhr), die sich in den Donnerstag ziehen. In den kommenden Tagen sind zwar immer mal wieder ein paar Regentropfen möglich, das Wetter wird an sich aber freundlicher.

Wenngleich das Unwetter am Mittwoch also wohl nur relativ kurz anhält, sind Sicherheitsvorkehrungen ratsam. Auf der Terrasse sollte nichts mehr stehen, was der Wind wegpusten kann. Fenster sollten dringend geschlossen werden.