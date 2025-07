Die Regenwolken sind an Mallorca vorbeigezogen - die für Juli niedrigen Temperaturen bleiben aber

Wer dachte, dass auf den heißesten Juni seit 1961 ein Rekordsommer in Sache Hitze folgte, der irrte. "Es fühlt sich nicht wie Juli an, sondern eher wie Ende August oder Anfang September", teilte der spanische Wetterdienst Aemet die Meinung von Francisco Seguí Casado auf X. Eine Kaltfront sorgt seit Donnerstag für eine angenehme Frische auf der Urlaubsinsel.

Unwetter war letztlich ein zu großes Wort für die leichten Schauer auf Mallorca am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag. Am Donnerstag waren es laut Wetterdienst bis 21 Uhr lediglich zwischen einem und fünf Litern pro Quadratmeter Niederschlag. Zur Erinnerung: Aemet hatte bis zu 60 Liter binnen weniger Stunden angekündigt. In der Nacht auf Freitag kamen dann zwar mehr Regentropfen herunter, wirklich heftig waren die Schauer aber nicht. Aktuelle Daten hat der Wetterdienst bislang noch nicht veröffentlicht, das Unwetter regnete hauptsächlich über dem Meer herab, heißt es.

Die Wassertemperaturen sind gesunken

Am Freitag scheint den ganzen Tag die Sonne, die Temperaturen blieben tagsüber knapp unter der 30-Grad-Marke. Es gibt vorerst keine Tropennacht mehr, die Nachtruhe ist bei 15 bis 19 Grad entsprechend angenehm. Für Ende Juli ist das sehr kalt. Auch das Meer kühlte sich wieder ab. Knackte es im Juni schon die 30-Grad-Marke, sind es derzeit je nach Strand zwischen 26 und 27 Grad.

Das Wochenende startet mit ein paar Regentropfen, für eine Unwetterwarnung reicht es aber nicht. Am Samstagnachmittag scheint schon wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen leicht und erreichen die 30 Grad. Am Sonntag wird es bei bis zu 32 Grad noch ein wenig wärmer, die Sonne lacht am Himmel.

Die neue Woche wird wechselhaft. Einerseits sinken die Temperaturen wieder unter die 30-Grad-Marke, andererseits kann es zum Wochenstart die nächsten leichten Schauer geben.