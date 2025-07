Antidrogen-Einsatz in s’Arenal: Guardia Civil hebt zwei Drogenverkaufsstellen für Touristen aus

Ein groß angelegter Antidrogen-Einsatz der Guardia Civil im Teil von s’Arenal der zu Llucmajor gehört, hat zur Zerschlagung zweier wichtiger Drogenverkaufsstellen geführt, die sich gezielt an Urlauber richteten. Wie die Guardia Civil am Samstag (26.7.) mitteilte, wurden bei der Aktion zehn Personen festgenommen (vier Frauen und sechs Männer). Die Beamten beschlagnahmten sieben Kilo Marihuana, zwei Kilo Haschisch, vier Luxusuhren, rund 60.000 Euro in bar sowie zwei täuschend echte Schusswaffen.

"Operación Verband" – Ermittlungen seit März

Die unter dem Namen „Operación Verband“ geführten Ermittlungen begannen im März, nachdem zahlreiche Anwohner Beschwerden eingereicht hatten. Sie meldeten zwei Lokale, in denen angeblich offen Drogen an Urlauber verkauft wurden. Vor diesen Geschäften bildeten sich laut den Hinweisen regelmäßig lange Warteschlangen, um Marihuana oder Haschisch zu erwerben.

Nach intensiver Vorbereitung durchsuchten die Einsatzkräfte am Donnerstag (24.7.) neun Objekte – darunter sieben Wohnungen in Llucmajor, s’Arenal und Algaida sowie zwei öffentlich zugängliche Lokale, die nach außen hin als Cannabis-Clubs auftraten.

Die Festgenommenen sind wegen Drogenhandels und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt.

Internationale Beteiligung

An dem Einsatz waren Spezialeinheiten der Guardia Civil beteiligt, darunter das Reservisten- und Sicherheitsteam (GRS) und der Dienst für Spürhunde (Servicio Cinológico). Zudem wirkten auch deutsche Polizeikräfte und die französische Gendarmerie mit, die im Rahmen des Sicherer Tourismus-Plans 2025 auf Mallorca im Einsatz sind. /slr

