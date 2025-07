Mini-Tornado wirbelt Strand von Camp de Mar durcheinander

Ein kleiner Tornado hat am Freitag (25.7.) die Badegäste am Strand von Camp de Mar in Andratx überrascht. Der plötzliche Wirbelsturm ließ mehrere Surfboards, Handtücher und Sonnenschirme durch die Luft fliegen, richtete aber laut Augenzeugen weder Sachschäden noch Verletzungen an.

„Zum Glück wurde niemand verletzt“

„Es war ein sehr starker Wind, der nur ein paar Sekunden dauerte, aber für große Aufregung sorgte“, berichtete eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Geschäfts der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Der Wirbel entstand am frühen Nachmittag und schleuderte die Gegenstände der Badegäste mehrere Meter in die Höhe – einige davon landeten sogar im Meer. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, ergänzte die Zeugin.

Der Vorfall wurde von einem anderen Augenzeugen vom Balkon eines Restaurants aus gefilmt und später in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. /slr