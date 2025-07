Waghalsige Kletteraktion an der Playa de Palma: 19-jähriger Schweizer stürzt aus dem dritten Stock

Ein 19-jähriger Schweizer ist in der Nacht von Freitag (25.7.) auf Samstag an der Playa de Palma schwer verletzt worden, nachdem er gegen 4 Uhr morgens aus dem dritten Stock des Hotels Pabisa Sofía stürzte. Nach Angaben der Nationalpolizei versuchte er, auf der Rückseite des Gebäudes von einem Balkon zum nächsten zu klettern, als er plötzlich in die Tiefe fiel. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr.

Eine Gruppe junger Urlauberinnen, die in dem Hotel zu Gast war, beobachtete die gefährliche Aktion und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Kurz darauf trafen sowohl die Ortspolizei Palma als auch die Nationalpolizei sowie ein Notfallteam des SAMU 061 am Unglücksort ein. Die Einsatzkräfte fanden den jungen Mann schwer verletzt am Boden vor – mit deutlich wahrnehmbarem Alkoholgeruch.

Der 19-Jährige wurde vor Ort stabilisiert und anschließend ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" befindet er sich nach aktuellem Stand nicht in Lebensgefahr – vorausgesetzt, es treten keine Komplikationen auf.

Nicht im Hotel untergebracht

Die Identität des Verletzten konnte festgestellt werden, da er seinen Reisepass bei sich trug. Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass er nicht im Hotel Pabisa Sofía untergebracht war, sonder dort nur einige Freunde besuchte. Die Nationalpolizei hat die weiteren Untersuchungen übernommen und versucht nun zu klären, in welchem Hotel der junge Schweizer tatsächlich wohnte und unter welchen Umständen es zu dem Vorfall kam.