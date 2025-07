Löcher statt Wohnungen: Wie ein Ex-Polizist mit Not und Ausweglosigkeit Kasse machte

Ein Labyrinth unter der Erde. Wäscheständer, hier und da eine Glovo-Lieferbox. In den gewundenen Gängen riecht es nach Schimmel und abgestandener Luft. Einige Glühbirnen baumeln von der Decke und spenden schwaches Licht. Tageslicht gibt es nicht, Fenster kaum – nur vereinzelt kleine Öffnungen über den Türen, die ein Gefühl von Gefängnis vermitteln. In diesem labyrinthischen Korridor reiht sich Tür an Tür. Jede trägt eine Hausnummer – gelbe Blümchen und blaue Zahlen auf Keramik, wie man sie von einer idyllischen Finca kennt. Nur dass dieser Ort eher den Namen „Can Tristesa“ verdient hätte: das Haus der Traurigkeit.

Im Sommer verbringen viele Bewohner dieser Kellerzimmer so viel Zeit wie möglich draußen – unten sind die Hitze und die abgestandene Luft kaum auszuhalten. 19 Zimmer mit acht bis 15 Quadratmetern und jeweils einem Bad, rund 30 Menschen leben hier unter der Erde. Doch nicht mehr für lange Zeit. Nach und nach erhalten die Bewohner Zwangsräumungsbeschlüsse, um die Zimmer zu verlassen.

Wenig Strom, kein Wasser

Heute ist Reina an der Reihe, schon zum zweiten Mal droht ihr die Zwangsräumung aus ihrem Kellerloch. Die 65-jährige Kubanerin arbeitete früher als Reinigungskraft und Altenpflegerin, doch nach einer Operation ist sie zu geschwächt, um weiterzuarbeiten. Die Bewohner der infraviviendas – Spanisch für menschenunwürdige Behausungen – müssen seit Wochen ohne Wasser auskommen, auch der Strom wurde stark reduziert. Die Kubanerin muss nun Wasserkanister hinuntertragen, immer wieder geht die Naht ihrer OP auf und beginnt zu bluten. Reina zog in dieses Zimmer, weil es mit 350 Euro plus Nebenkosten das Einzige war, was sie sich in Palma leisten konnte – und wo sie ohne Aufenthaltsgenehmigung aufgenommen wurde: ohne Tageslicht, ohne Belüftung, mit massiven Schimmelproblemen.

Reina trägt jeden Tag das Wasserkanister bis zu ihrem Zimmer. / B.Ramón

Einige Tage vor der Zwangsräumung packt sie bereits ihre Sachen: 65 Jahre Leben, zusammengedrängt auf etwa zehn Quadratmeter. Im Notfall könne sie bei einem Freund ihres Sohnes unterkommen, erzählt Reina. Ihre Kinder leben ebenfalls auf Mallorca, doch auch deren Lebensumstände sind prekär. „Wir wollen alle aus diese Räumen weg. Man kann nachts nicht mal schlafen“, sagt sie erschöpft.

Illegal vermietet – von einem Polizisten

Seit sechs Jahren lebt auch Aránzazu in einem der Kellerzimmer – acht Quadratmeter groß. Wie viele andere ist sie aus Not hierhergezogen. „Es war ein Fehler, aber damals hatte ich keine andere Wahl“, erzählt die 62-jährige Baskin. Mehr als 350 Euro für ein Zimmer kann sie sich nicht leisten. Auch sie unterschrieb damals einen Mietvertrag – sie habe keine Ahnung gehabt, dass die ganze Sache von Anfang an illegal war.

Die Gänge der Kellerzimmer. / Nele Bendgens

Es war ein Ortspolizist aus Palma, der bis zu 70 dieser infraviviendas an Menschen in prekären Lebenslagen – darunter viele Migranten ohne regulären Aufenthaltsstatus – vermietete Nicht nur in der Joan Miró, 24, sondern auch in Vierteln wie Foners und s’Indioteria in Palma. Er vermietete jedes einzelne Zimmer mit einem Mietvertrag, als sei es eine unabhängige Wohneinheit – dabei handelt es sich um Löcher, nicht viel größer als eine Gefängniszelle. Auch über eine Bewohnbarkeitsbescheinigung verfügten sie nicht. Wie lange der Ortspolizist so agierte, ist unklar. Einige sagen, er habe das 30 Jahre so gemacht.

Zwei Millionen Euro Strafe

Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gerecht – zumindest halbwegs. Im Februar 2024 verhängte die Balearen-Regierung eine Geldstrafe von zwei Millionen Euro gegen den mittlerweile Ex-Polizisten – die höchste Strafe, die das Wohnungsministerium je im Bereich unzumutbarer Wohnverhältnisse ausgesprochen hat. Die Stadt Palma brummte ihm eine weitere Strafe von rund 250.000 Euro auf. Zusätzlich wurde ein Arbeits- und Lohnverbot von zwei Jahren und vier Monaten verhängt sowie ein Näherungsverbot für das Gebäude.

Doch der Ex-Polizist legte Einspruch ein. Seitdem versucht er, die Bewohner loszuwerden. Zum einen durch Wasser- und Stromsperren. Anfang Juli erschien ein Mann mit verdecktem Gesicht am Kellereingang, um das Wasser abzustellen. Er gab sich als Mitarbeiter des städtischen Versorgers Emaya aus. „Viele Bewohner wissen nicht, wie das hier funktioniert – dass echte Mitarbeiter Uniform tragen und sich ausweisen müssen“, erklärt Clara Ruíz, die Sprecherin der Anwohner.

Eine Kellerwohnung nach der anderen

Zudem leitet der ehemalige Polizist nach und nach die Zwangsräumungen der einzelnen Zimmer ein. Das ist erklärungsbedürftig: Auch wenn die Vermietung der Kellerräume zum Wohnen illegal war, könne ein Richter die Zwangsräumung verfügen, da es sich letztendlich um Privateigentum handele, das von Menschen „besetzt“ wird, erklärt Marina Forteza, Sprecherin der Sozialdienste der Stadt Palma.

Jeder Raum ist mit einer Hausnummer versehen. / Nele Bendgens

So geht das jetzt, eine Keller-Behausung nach der anderen. Einige Bewohner sind bereits zwangsgeräumt worden, anderen steht der Versuch wohl noch bevor. Auch bei César aus der Dominikanischen Republik ist das nur eine Frage der Zeit. Wie viele andere würde er am liebsten woanders leben, doch er findet nichts. Vor drei Jahren musste er seine nur wenige Meter von hier entfernte Wohnung verlassen, weil die Miete zu hoch wurde. Gemeinsam mit seinem damals siebenjährigen Sohn zog er in eines der Kellerzimmer.

„Ich glaube, hier hat der Straftäter Vorrang“, sagt César über den Ex-Polizisten. „Er findet verzweifelte Menschen, steckt sie hier rein – und zwingt sie dann, immer mehr zu zahlen.“ Sowohl César als auch Aránzazu berichten von den Methoden des Polizisten: Wucherpreise für Strom und Wasser, nie gab es eine Abrechnung. Für jede zusätzliche Person im Zimmer erhöhte der Ex-Polizist die Miete.

Von 350 Euro auf 650 Euro die Miete erhöht

Auch Andrés und Melissa aus Kolumbien machten diese Erfahrung. Zuerst lebte nur Andrés in einem der Zimmer und zahlte 350 Euro Kaltmiete. Als seine Frau und die drei Kinder (9, 11 und 18 Jahre alt) vor zwei Jahren nachkamen, stieg die Miete auf 650 Euro – für genau denselben Raum. Nun steht auch der fünfköpfigen Familie die Zwangsräumung am gleichen Tag wie Reina bevor. Eine Alternative haben sie nicht. „Dabei könnten wir uns theoretisch eine Wohnung leisten“, sagt Melissa, die 34-jährige Mutter. Doch ihre irreguläre Aufenthaltssituation erschwert alles. Sie arbeitet als Reinigungskraft und in einem Restaurant, ihr Mann auf dem Bau – doch beide haben keine Arbeitsverträge.

Die rostigen Wäscheständer stehen voller Klamotten in den Gängen. / Nele Bendgens

Am Tag der Räumung ist die Avinguda Joan Miró schon gegen sieben Uhr morgens voller Polizisten: acht Streifenwagen und bis zu 30 Einsatzkräfte. „Wir sind keine Kriminellen. Wir haben niemandem etwas weggenommen“, sagt Melissa, die nicht verstehen kann, warum so viel Polizei vor Ort sein musste. Reina macht sich indes Sorgen um Melissas Kinder, die ganz aufgewühlt seien. Die Bewohner bleiben unten im Keller und warten ab. Bei ihnen ist Joan Segura von der Initiative Stop Desahucios (Stoppt die Zwangsräumungen), der sie seit Monaten unterstützt.

Die Zwangsräumung wird an diesem Tag in letzter Minute gestoppt – dank eines Antrags der Stadträtin Lucía Muñoz von der Linkspartei Podemos. Ein weiterer Punkt in ihrem Antrag an die Stadtverwaltung Palma: Sie solle sich dem Verfahren gegen den Ex-Polizisten anschließen und eine Einziehungsstrafe fordern, damit das Gebäude beschlagnahmt und saniert werden kann. „Dass jemand Geld mit der Verzweiflung anderer verdient – und dann auch noch am längeren Hebel sitzt, ist untragbar.“

Ein kleiner Moment der Hoffnung – aber nur kurz

Reina kann endlich aufatmen. Mit Tränen in den Augen kommt sie die Treppen hoch und fällt ihrer Sozialarbeiterin in die Arme. Hinter ihr stehen ihre Nachbarn: Aránzazu lächelt sie an und drückt ihr auf die Schulter. Melissa mit ihren Kindern an der Hand holt eine Fantaflasche und lässt den Plastikdeckel ploppen, als wäre es eine Sektflasche. Sie verteilt Plastikbecher und alle stoßen an und rufen jubelnd: „¡Sí se puede!“ ( Ja, man kann es schaffen!). Fünf Tage später wird ein Richter die nächste Zwangsräumung in der Avinguda Joan Miró, 24 anordnen.