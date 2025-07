Mann attackiert seine Partnerin und stürzt kurz darauf aus dem vierten Stock eines Gebäudes

Ein 25-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag (27.7.) bei einem Sturz aus dem vierten Stock eines Gebäudes in Palma schwer verletzt worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich der folgenschwere Zwischenfall gegen 4.30 Uhr im Carrer Sant Andreu in der Altstadt.

Zahlreiche Augenzeugen informierten die Notleitzentrale, dass ein schwer verletzter Mann auf der Straße in einer Blutlache lag. Rettungswagen und Ortspolizei eilten zum Ort des Geschehens. Der Mann wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

Ein Streit ging dem Sturz voraus

Die Polizei befragte derweil die Augenzeugen und die Bewohnerinnen der Wohnung im vierten Stock, aus der der junge Mann gestürzt war. Dabei handelte es sich um die Partnerin des Verletzten und ihre Mitbewohnerin. Diese gaben zu Protokoll, dass es vor dem Sturz zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner Freundin gekommen war. Im Zuge dessen soll er ihr gegenüber handgreiflich geworden sein.

Als die beiden Frauen damit drohten, die Polizei zu rufen, sei er auf den Balkon gerannt und in die Tiefe gestürzt. Es konnte zunächst nicht geklärt werden, ob er freiwillig in die Tiefe sprang oder ob es sich um einen Unfall handelte. Bislang deutet aber alles darauf hin, dass keine weiteren Personen an dem Vorfall beteiligt waren.

Bei der Überprüfung der Personalie kam heraus, dass der Mann vor wenigen Tagen erst wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden war.

