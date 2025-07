Mit dieser gerissenen Masche kam eine Serienbetrügerin auf Mallorca jahrelang durch – bis jetzt

Ein Richter auf Mallorca hat Untersuchungshaft für eine mutmaßliche Serienbetrügerin angeordnet, gegen die dutzende Anzeigen vorliegen. Ihr wird vorgeworfen, mehrere Geschäfte mit gefälschten Überweisungen betrogen zu haben, um sich diverse Produkte zu verschaffen – darunter auch ein Auto im Wert von über 50.000 Euro. Gegen die junge Frau wird wegen Betrug, Urkundenfälschung, Bedrohung und Nötigung ermittelt.

Die Frau, die vergangenen Donnerstag (24.7.) festgenommen wurde, ist seit Jahren auf der Insel aktiv. Laut Polizeiangaben hat sie sich darauf spezialisiert, vor allem hochwertige Produkte zu kaufen, ohne diese tatsächlich zu bezahlen. Zu den betroffenen Geschäften zählen Baumärkte, Juweliere, Uhrengeschäfte und Autohäuser für Luxusfahrzeuge, sowohl in Palma als auch in verschiedenen Dörfern.

So funktionierte die Masche

Sie verwendete bei ihren Betrügereien immer dieselbe Masche: Sie zeigte Interesse an bestimmten Produkten und bot den Verkäufern an, den Betrag per Überweisung zu begleichen. Wenn das Geschäft diese Zahlungsart akzeptierte, führte die Frau die Überweisung über ihr Handy durch – jedoch mit der Option einer zeitversetzten Zahlung, was bedeutet, dass der Betrag erst nach zwei bis drei Tagen gutgeschrieben wird. Sie zeigte den Verkäufern einen Screenshot aus der App ihrer Bank, auf dem zu sehen war, dass die Überweisung akzeptiert, aber noch in Bearbeitung war. So überzeugte sie die Verkäufer von der Echtheit der Transaktion.

Nach einigen Tagen, wenn das Geschäft das Geld nicht erhalten hatte, nahmen die Betroffenen Kontakt mit ihr auf, um eine Erklärung zu bekommen. Die Frau erklärte dann besorgt, dass es ein Problem mit ihrer Bank gegeben habe. Sie versicherte jedoch, dass die Überweisung bald eintreffen würde – und verhinderte so oft eine Anzeige.

Um das Vertrauen ihrer Opfer nach dem Betrug zu gewinnen und Zeit zu schinden, kontaktierte sie die Geschädigten über Messenger-Apps oder telefonisch. Sie erkundigte sich nach dem Stand der Überweisung und bot sogar an, die Produkte zurückzugeben oder eine Schuldanerkennung zu unterzeichnen. In manchen Fällen, nachdem sie erfahren hatte, dass sie angezeigt wurde, bedrohte sie die Opfer, um sie zur Rücknahme der Anzeige zu bewegen.

Weitere Festnahmen nicht ausgeschlossen

Die Ermittler der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Technologiedelikte der Nationalpolizei erfuhren, dass die Verdächtige auf diese Weise unter anderem ein Luxusfahrzeug von einem Autohaus erhalten hatte, dessen Wert bei über 50.000 Euro lag. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten den Großteil der erbeuteten Waren sicherstellen, darunter auch das Auto. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus.

Abonnieren, um zu lesen