Mordkommission ermittelt: Deutscher Ballermann-Türsteher festgenommen, der Urlauber auf Intensivstation prügelte

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Ballermann-Türsteher festgenommen, der auf einen Schweizer Urlauber eingeschlagen haben soll. Der Partygänger erlitt dabei einen Schädelbruch. Das geht aus einer am Montag (28.7.) verschickten Pressemitteilung der Polizei hervor.

Zu der Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Sonntag (27.7.) am Eingang einer namentlich nicht genannten Diskothek in der deutschen Urlauberhochburg Playa de Palma. Der Schweizer wollte das Lokal betreten, sein Verhalten war laut Pressemitteilung aber so unangebracht, dass ihm der Zutritt verwehrt wurde. Der Urlauber beschwerte sich darüber lautstark bei den Türstehern.

Erst getreten, dann zugeschlagen

Der deutsche Angestellte der Diskothek soll dem Schweizer zwei Fußtritte verpasst haben, die keine weiteren Verletzungen verursachten. Im Anschluss schlug der Türsteher aber dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Der Urlauber fiel nach hinten um und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei brach der Schädel. Durch den Faustschlag verlor der Schweizer zudem einen Zahn und brach sich weitere Knochen im Gesicht. Andere Partygänger leisteten erste Hilfe bis der Rettungsdienst eintraf. Der Urlauber kam mit sehr schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases und wurde umgehend auf die Intensivstation verlegt.

Türsteher floh vom Tatort

Als er sah, was er angerichtet hatte, ergriff der Angreifer die Flucht. Die Polizei suchte die nähere Umgebung ab und konnte den Türsteher wenige Stunden später festnehmen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, obwohl es sich derzeit nur um Körperverletzung handelt.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Attacken durch Türsteher auf Urlauber gekommen. Viral ging der Fall der Bamboleo-Mitarbeiter, die deutsche Fußballer mit Schlagstöcken über die Straßen trieben. Die Türsteher selbst beschweren sich über das Benehmen der Urlauber.