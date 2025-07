Urlauber schlägt Hotelmitarbeiter im Familienurlaubsort Cala Bona krankenhausreif

Die Guardia Civil hat einen 38-jährigen Urlauber festgenommen, der im Urlaubsort Cala Bona einen Kellner niedergeschlagen haben soll. Das gab die Polizeieinheit am Montag (28.7.) in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach ereignete sich der Vorfall am Donnerstag.

Demnach beobachtete der Kellner im Restaurant eines Hotels, wie ein kleiner Junge ein Plüschtier aus einem Automaten entwendete. Der Angestellte stellte den Jungen zur Rede und forderte ihn auf, das Kuscheltier zurückzugeben. Die Eltern beobachteten die Szene und erklärten dem Kellner, das Spielzeug gehöre dem Jungen. Er solle sich gefälligst bei dem Kind entschuldigen.

Faustschlag ins Gesicht

Daraufhin entbrannte eine Diskussion mit dem Vater des Kindes, der dem Kellner einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Dieser wurde dabei so verletzt, dass er umgehend ins nahegelegene Gesundheitszentrum gebracht wurde. Von dort wurde er allerdings aufgrund der Schwere der Verletzungen ins Krankenhaus eingewiesen, wo er sich auch am Montag noch befand. Der Urlauber wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.