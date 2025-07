Weiter Regen möglich: Es bleibt vergleichsweise kühl und wechselhaft auf Mallorca

Ende Juli, Temperaturen knapp unter der 30-Grad-Marke, hin und wieder ein paar Wolken, die die Sonne verdecken, und eventuelle zur Abwechslung etwas Regen. Der Hochsommer auf Mallorca zeigt sich dieses Jahr extrem mild (nach einem sehr heißen Juni). Auch zum Start in die neue Woche geht es vergleichsweise kalt und regnerisch weiter.

Zum Wochenauftakt sinken die Temperaturen ein wenig. Waren es am Sonntag bis zu 33 Grad auf Mallorca, liegen die Höchstwerte am Montag bei 31 Grad im Süden der Insel, 25 Grad im Norden. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Süden gewinnt die Sonne, im Norden die Wolken. Ab und an kann es tröpfeln, heftige Schauer wird es aber nicht geben.

Hohe Wellen an den Küsten

Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung. Im Norden und Westen gilt an der Küste Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Die Wassertemperatur an den Stränden beträgt 27 Grad. Die Nacht wird bei 18 bis 23 Grad Lufttemperatur warm.

Die Sonne geht derzeit um 21.06 Uhr unter und um 6.46 Uhr wieder auf. Am Dienstag bleiben die Temperaturen unter der 30-Grad-Marke. Erneut wird es bewölkt. Am Vormittag sind leichte Schauer möglich, am späten Nachmittag wird es sonnig. Wie auch am Montag ist die "Operation Wolke" zu befürchten, wenn die Strandurlauber in Palma oder in Sóller ein Verkehrschaos verursachen.

Ab Donnerstag sonnig und wärmer

Ab Mittwoch wird es etwas sonniger, wenngleich die Regenwahrscheinlichkeit noch nicht bei 0 ist. Ab Donnerstag bekommt Mallorca wieder übliches Sommerwetter mit Temperaturen von über 30 Grad und Sonne ohne Ende. Für eine Hitzewarnung reicht es aber nicht.

Es bleibt abzuwarten, ob der Sommer im August nochmal anzieht. Normalerweise schwingt das Wetter Mitte August um und der Kaltlufttropfen wird immer wahrscheinlicher. Dann treffen kalte Luftschichten auf das aufgeheizte Meer, was zu Stürmen, Starkregen und Gewitter führen kann.