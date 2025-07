Konnte dem Flammenmeer nicht entkommen: 65-Jährige verbrennt in ihrer Wohnung in Palma

Eine 65-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag (29.7.) in ihrer Wohnung auf Mallorca verbrannt. Darüber berichten übereinstimmend die spanischen Medien.

Gegen 23.40 Uhr ging der Feueralarm bei der Feuerwehr in Palma ein. In einem dreistöckigen Wohnhaus im Carrer Ametler brannte es im obersten Stockwerk. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Allerdings litt die 65-Jährige, die dort alleine lebte, unter dem Messie-Syndrom. Erst vor wenigen Wochen beschwerten sich die Nachbarn bei der Ortspolizei über die Müllberge in der Wohnung.

Das Online-Portal "Crónica Balear" veröffentlichte ein Video des Brandes:

Polizisten erlitten Rauchvergiftung

Da durch den Müll ausreichend brennbares Material gegeben war, brannte das Feuer entsprechend kräftig. Die Feuerwehr hatte mit den immer wieder auflodernden Flammen lange zu kämpfen. Die Polizei sperrte die kleine Abzweigung vom Carrer d'Aragó drei Stunden lang ab.

Zwei Polizisten erlitten leichtere Rauchvergiftungen. Die Anspannung war anfangs groß, da unklar war, ob die Frau wirklich alleine lebte oder weitere Personen in der Wohnung waren. Letztlich fanden die Feuerwehrleute den leblosen Körper der 65-Jährigen.