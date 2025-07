Schweizer Urlauberin am Paseo Marítimo in Palma sexuell belästigt und ausgeraubt

Eine Schweizer Mallorca-Urlauberin ist am Paseo Marítimo in Palma sexuell belästigt und ausgeraubt worden. Dies berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Demnach ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (24.7.).

Mutmaßlichen Täter in Club kennengelernt

Die 24-Jährige war in den Clubs der Ausgehmeile am Hafen unterwegs. Dort lernte sie einen jungen Mann kennen. Gegen fünf Uhr morgens zog sie mit ihm weiter. Auf der Treppe im Carrer S'Aigo Dolça versuchte der junge Mann sie zu küssen. Sie lehnte ab. Daraufhin begrapschte der Begleiter sie am ganzen Körper. Die Urlauberin stoppte ihn erneut. Daraufhin entriss er ihr die Handtasche, in der sich Ausweis, iPhone, Bargeld und Schlüssel befanden.

Die Nationalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die junge Frau, die am Sonntag zurück in ihre Heimat flog, übermittelte den Polizisten die Standortdaten ihres Mobiltelefons, um den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen. /amb