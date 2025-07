Mutige Badegäste erwischen aggressiven Dieb an der Playa de Palma

Die Ortspolizei hat an der Playa de Palma einen 23-Jährigen festgenommen, der zuvor Mallorca-Urlauber beklaut und einen von ihnen verletzt hatte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag (24.7.), wurde aber erst jetzt durch eine Pressemitteilung der Ortspolizei bekannt.

Demnach wurde eine Patrouille in den Carrer Cartago, also die Strandpromenade der Playa de Palma, gerufen. Dort hielten mehrere Personen einen Mann fest. Diese gaben an, der Festgehaltene hätte sie zuvor beklaut, als sie im Meer baden waren. Andere Strandgäste hätten nicht nur beobachtet, wie er die Sachen klaute, sondern den Vorgang auch gefilmt. Daraufhin hätten sie den Badenden das Video gezeigt.

Täter zur Rede gestellt

Damit ausgerüstet machten sich die Urlauber auf die Suche nach dem Dieb. Schließlich fanden sie ihn und stellten ihn zur Rede. Der mutmaßliche Täter war alles andere als amüsiert darüber und reagierte aggressiv. Er zertrümmerte eine Glasflasche und griff damit die Urlauber an. Einer von ihnen wurde am Körper und am Unterarm verletzt. Die Schnitte mussten später genäht werden.

Den anderen Urlaubern gelang es, den Mann festzuhalten und die Polizei zu rufen. Er hatte das Diebesgut noch bei sich, darunter Ausweise, Kreditkarten und drei Mobiltelefone im Wert von 860 Euro. Die Ortspolizei nahm die Anzeige auf und übergab den Täter der Nationalpolizei, die den Fall übernimmt.

Ähnlicher Fall vor einem Monat

Erst vor einem Monat hatte sich ein ähnlicher Fall zugetragen. Damals hatten mehrere Männer zwei deutsche Urlauber überfallen und ihnen Portemonnaie und Handys geklaut. Daraufhin flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Den Opfern gelang es, einen von ihnen zu verfolgen und festzuhalten. Dieser bedrohte sie daraufhin ebenfalls mit einer Glasflasche. Er wurde festgenommen. In seinem Besitz befand sich eines der Mobiltelefone. Das andere Handy wurde wenig später auf der Straße gefunden, weil der Räuber es weggeworfen hatte.