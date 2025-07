Ein Nickerchen auf der Straße – Szene auf Mallorca sorgt für Aufregung

Entspannt schlafen sieht anders aus: Zwei Frauen liegen mitten in der Nacht auf der Straße und scheinen ein Nickerchen zu machen – oder vielleicht ruhen sie dort sogar schon länger. Ein privater Reisebus entdeckte die beiden gegen vier Uhr morgens mitten auf der Fahrbahn. Eine Frau liegt wie bei einer Totenruhe auf dem Gehweg, ihre Begleiterin ruht mit dem Kopf auf dem Bordstein und dem restlichen Körper direkt auf dem Asphalt. Auch wenn dieser Ort kaum zum Ausruhen einlädt, wirken die beiden erstaunlich entspannt. Wo die Szene sich abspielte, erklärt der Fahrer in seinem TikTok-Video nicht, aber es sieht so aus, als wäre es an der Playa de Palma, in den Straßen hinter dem Ballermann.

"100 Prozent Engländerinnen oder Deutsche"

Diese Szene, wie man sie auf Mallorca leider häufig sieht, hätte leicht gefährlich enden können. Sie lenkt erneut den Blick auf den ausufernden Partytourismus auf der Insel. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich die Bilder rasch und sorgen für heftige Reaktionen. „Geht es ihnen gut?“, fragt eine Nutzerin besorgt. „100 Prozent Engländerinnen oder Deutsche“, kommentiert ein anderer mit ironischem Unterton und vermutet, dass es sich um Urlauberinnen handelt. Viele glauben, dass sie zur Gruppe jener Reisenden gehören, die nur für einen Tag auf die Insel fliegen – ohne Unterkunft und mit dem alleinigen Ziel, exzessiv zu feiern.

Ein wiederkehrendes Phänomen

Diese Szene steht nicht allein. Wer regelmäßig Zeit auf Mallorca verbringt, kennt solche Bilder gut. Viele Partyurlauber verzichten bewusst auf eine Unterkunft oder verbringen die letzte Nacht mit Feiern und legen sich danach irgendwo im Freien oder am Flughafen für ein paar Stunden Schlaf hin.

Solche Zustände bringen viele Einheimische auf die Palme. In den vergangenen Wochen häuften sich ähnliche Vorfälle – vor allem in Touristenhochburgen wie am Ballermann. Am 9. Juni schildern Anwohner von s’Arenal erneut ein Wochenende voller „Lärm, Schmutz und Trinkgelage“. Wieder schlafen betrunkene Urlauber auf Gehwegen, Bänken oder mitten auf der Straße – umgeben von Müll.

Die Hochsaison auf Mallorca verläuft in diesem Jahr besonders angespannt. Beschwerden der Einheimischen über Urlauber gehören längst zum Alltag. Man muss aber auch sagen, dass sich einige Besucher tatsächlich respektlos verhalten. Die Szene mit den beiden jungen Frauen mitten in der Nacht auf offener Straße steht sinnbildlich für ein Tourismusmodell, das viele Menschen auf Mallorca zunehmend infrage stellen.