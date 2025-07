4,4 Grad kälter als üblich: Hitze bleibt weiterhin von Mallorca fern

Der Sommer auf Mallorca ist dieses Jahr höchst ungewöhnlich. Nach dem extrem heißen Juni waren die Bedenken vor dem Hochsommer groß. Doch es kam anders. "Den sechsten Tag in Folge waren die Höchsttemperaturen 4,4 Grad niedriger als üblich. Es wurde in keiner Wetterstation die 30-Grad-Marke erreicht", schrieb der Balearen-Ableger des spanischen Wetterdienstes Aemet am Dienstagabend (29.7.). Derzeit sieht es nicht danach aus, dass sich daran etwas ändert. Eine Hitzewarnung ist nicht in Sicht.

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Vormittag kann es im Norden Mallorcas leicht regnen, am Nachmittag auch in Palma. Es droht erneut die "Operation Wolke", wenn die Strandurlauber in Palma und Sóller für ein Verkehrschaos sorgen. Am Abend scheint die Sonne.

Temperaturen steigen leicht

Die Temperaturen bleiben unverändert und liegen bei angenehmen 25 bis 28 Grad. Von schlechtem Wetter kann also keine Rede sein. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen bei 27 bis 28 Grad. An den Küsten weht der Wind etwas flotter, hoher Wellengang ist nicht zu erwarten.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad. Wobei die 20 Grad lediglich in Andratx sein sollen. Am Donnerstag wird es sonnig und wärmer. Die Höchstwerte liegen bei 32 Grad in der Inselmitte, an den Küsten bei 30 Grad oder knapp darunter.

Der Blick aufs Wochenende

Am Freitag geht es ohne große Änderungen weiter. Das Wochenende startet wechselhaft. Am Samstagvormittag sind kurze Schauer möglich, aber eher unwahrscheinlich. Nach dem Mittagessen bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen weiter knapp über der 30-Grad-Marke in der Inselmitte.

Am Sonntag scheint die Sonne und es spricht wenig gegen einen Strandtag. Zum Start in die neue Woche geht es genau so weiter. Und gerne darf es auch den ganzen August so bleiben.