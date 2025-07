Serientriebtäter schon zum zweiten Mal freigelassen – jetzt hat er sich selbst außer Gefecht gesetzt

Es ist einer dieser Fälle, bei denen man sich fragt, nach welchen Kriterien die Justiz auf Mallorca ihre Entscheidungen trifft: Ein 25-Jähriger ist vergangene Woche bereits zum zweiten Mal festgenommen worden, weil er mehrere Frauen in Palma begrapscht hatte. Das gab die Nationalpolizei am Donnerstag (31.7.) in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach wurde der junge Mann am vergangenen Freitag (25.7.) am Bahnhof Estació Intermodal festgenommen.

Frauen in Foners begrapscht

Für die Beamten war es ein Wiedersehen. Denn schon im Mai hatten sie den Mann verhaftet. Damals hatten sieben Frauen Anzeige gegen ihn erstattet, weil er sie auf offener Straße im Stadtteil Foners im Osten der Stadt sexuell attackiert hatte. Die Masche war immer dieselbe: Der mutmaßliche Täter fuhr mit dem Fahrrad an seine Opfer heran. Daraufhin begrapschte er sie im Intimbereich und fuhr dann in aller Eile davon. Nach der Festnahme im Mai wurde er vom Richter wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Festnahme ging damals durch die Medien. Daraufhin meldete sich eine weitere Frau, die ebenfalls auf offener Straße mit dieser Masche angegriffen worden war, die aber zuvor keine Anzeige erstattet hatte. Die Nationalpolizei nahm erneut die Ermittlungen auf. Im Zuge der Nachforschungen fanden sie zwei weitere Frauen, denen Ähnliches widerfahren war. Der Täter war in diesen beiden Fällen zu Fuß statt mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich um denselben Täter wie in den anderen acht Fällen handelte. Schließlich nahmen sie den Mann erneut fest.

Warum er trotz der Häufung der Fälle nicht in Untersuchungshaft kam, ist unklar. Allerdings ist bekannt, dass er auf freiem Fuß war. Denn keine 36 Stunden nach der Festnahme griff er seine Partnerin bei einem Streit tätlich an und sprang am Sonntagmorgen (27.7.) aus dem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Altstadt von Palma (MZ berichtete). Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt und ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

