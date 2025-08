Großrazzia auf Mallorca: Gefälschte Waren im Wert von 13 Millionen Euro sichergestellt

Die Guardia Civil hat im Rahmen einer großangelegte Aktion auf Mallorca den Hauptgroßhändler für gefälschte Produkte auf den Balearen zerschlagen. Das gab die Polizeieinheit am Freitag (1.8.) in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach haben die Ermittlungen im Rahmen der „Operación Bubu“ mehr als zwei Jahre gedauert. Der Zuschlag erfolgte am Montag (28.7.) bei Durchsuchungen von einer Lagerhalle in Palma und drei Betrieben in Palmanova.

Lagerhalle mit den Waren vom 1.8 / GUARDIA CIVIL

Der Verlauf der Ermittlungen

Schon im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der „Operación Rats Efake“ eine illegale Werkstatt mit hochmoderner Fertigungsausrüstung im Wert von über vier Millionen Euro entdeckt. Der Wert der nun bei der Razzia in Palma und Palmanova beschlagnahmten Produkte beträgt mehr als das Dreifache davon: Die Anzahl der sichergestellten gefälschten Artikel liegt bei über 500.000 Stück, mit einem geschätzten Marktwert von rund 13.000.000 Euro.

Die Fälschungen umfassen unter anderem 23.867 Taschen und Accessoires bekannter Luxusmarken im Wert von über 11 Millionen Euro, Schmuck im Wert von rund 368.000 Euro, 235.000 Spielzeuge mit Verstößen gegen Sicherheits- und Markenrechte im Wert von etwa 1,2 Millionen Euro sowie 1.200 verbotene Hochleistungs-Laserpointer.

Brisant: Die Verpackungen der Fälschwaren sollen von den Originalverpackungen kaum zu unterscheiden gewesen sein. Laut der Pressemitteilung der Guardia Civil handelt es sich bei den Fälscherwaren in großen Teilen um äußert hochwertige Produkte.

Derzeit wird gegen rund 60 Personen ermittelt. Die Untersuchungen dauern aufgrund der großen Menge an sichergestellten Artikeln weiter an.