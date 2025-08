Zu früh gefreut: Der Mallorca-Sommer schaltet bald wieder auf Airfryer-Modus

Die vergangenen Tage waren ein ungewohntes Sommer-Vergnügen. Sommerlich, warm, aber ohne die brutale Juli-Hitze, die ein Rausgehen bis in den Abend zur Qual machte. Und ein paar Tage kann man diese außergewöhnlichen meteorologischen Bedingungen noch genießen – doch schon bald droht eine Wende.

Am Samstag (2.8.) jedenfalls ist noch alles prima. Der Tag beginnt vor allem in der Inselmitte bewölkt, vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Die Regenwahrscheinlichkeit ist am frühen Nachmittag am höchsten. An den Küsten dominiert der Sonnenschein. Die Temperaturen klettern am Nachmittag auf maximal 31 Grad. Im Nordosten und im Südwesten wird die 30-Grad-Marke aller Voraussicht nach nicht geknackt.

Die Tropennacht fällt in der Nacht auf Sonntag (3.8.) wahrscheinlich aus: In weiten Teilen der Insel dürften die Temperaturen bei unter 20 Grad liegen. Der Sonntag ist dann nur noch leicht bewölkt. Bei Höchsttemperaturen um die 30 Grad steht einem angenehmen Sommertag an der frischen Luft zumindest wettertechnisch nichts im Weg. Denken Sie aber daran, sich einzucremen.

So wird die nächste Woche

Die neue Woche startet ebenfalls sonnig – und so langsam steigen auch die Temperaturen in Gefilde, die nicht mehr so angenehm sind. Am Montag (4.8.) wird in Inca mit bis zu 34 Grad gerechnet, in allen Teilen der Insel werden es am frühen Nachmittag mindestens 30 Grad sein. Am Dienstag (5.8.) wird der Thermometerregler noch ein wenig weiter aufgedreht. Jetzt werden in der Inselmitte bis zu 36 Grad erwartet. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der spanische Wetterdienst Aemet für den Tag eine Hitzewarnung ausruft. Am Mittwoch (6.8.) hält sich das Wetter. Am Donnerstag (7.8.) – insofern sich jetzt schon eine Prognose zuverlässig erstellen lässt, werden bis zu 38 Grad in Inca und Pollença erwartet.

Die Airfryer-Hitze könnte bald zurück sein. Genießen Sie die "kühlen" Tage, solange sie noch da sind.