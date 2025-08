Wasserknappheit auf Mallorca: Gemeinde dreht Luxushotel den Hahn zu

Die Wasserknappheit auf Mallorca macht sich derzeit wieder bemerkbar. Das Rathaus von Deià ergriff nun weitere Maßnahmen, um Wasser zu sparen. Bürgermeister Joan Ripoll kündigte an, verschiedenen Ortsteilen ab Montag (4.8.) den Hahn abzudrehen. Das betrifft in erster Linie ein Luxushotel.

Die neuen Sparmaßnahmen sehen vor, Llucalcari drei Tage die Woche komplett ohne Wasser zu lassen. Konkret soll das montags, mittwochs und freitags der Fall sein. Die Wasserbestände seien derzeit einfach unzureichend, so das Rathaus. Die Maßnahme gelte so lange, bis sich die Speicher erholt hätten.

Ohne Wasser sitzen künftig das Luxushotel La Residencia, die Siedlung s’Empeltada, ses Coves de can Puigserver, sa Cala, Llucalcari (das Hotel Costa d’or eingeschlossen) und verschiedene Gebiete entlang der Straße nach Sóller.

Hart, aber unausweichlich

Der Wochenverbrauch an Wasser in Deià belaufe sich derzeit laut Rathaus auf 3,3 Millionen Liter. 37 Prozent davon wird in Lastwagen in die Gemeinde gebracht. Die Großverbraucher kommen auf je 30.000 Liter Wasser pro Woche. Der Bürgermeister beschreibt die Sparmaßnahme als hart, aber unausweichlich.

Seit Anfang Juli hatte die Gemeinde den Bürgern schon andere Sparmaßnahmen aufgehalst. Das Leitungswasser darf nicht mehr zum Auffüllen von Pools, zum Putzen von Autos oder Terrassen oder zum Gießen von Gärten benutzt werden.

Lage in der Inselmitte prekär

Neben Deià ist auch die Lage in der Inselmitte prekär. Die Regierung ziehe in Erwägung, die Region offiziell zum Notstandsgebiet zu erklären. Diese Maßnahme würde es ermöglichen, dass die Wassertransporte vom Staat finanziert werden. Gleichzeitig würde dieser Schritt jedoch auch erhebliche Einschränkungen für die Bürger beim Gebrauch und Verbrauch von Wasser mit sich bringen.