Flugzeugabsturz auf Mallorca: Was bislang bekannt ist

Ein Leichtflugzeug ist am Samstagabend (2.8.) im Meer über Mallorca abgestürzt. Die Guardia Civil bestätigte das in einer knappen Pressemitteilung. Derzeit ist noch unbekannt, ob und wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind.

Laut der Pressemitteilung der Guardia Civil, startete das Leichtflugzeug gegen 18 Uhr am kleinen Flughafen in Binissalem. Es soll über zwei Sitzplätze verfügt haben. Zu dem Unfall kam es gegen 20 Uhr etwa 100 Meter entfernt von der Küste von Port de Sóller.

Die Guardia Civil steht in Kontakt mit einem Boot, das den Absturz bezeugte. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Die Polizei hat eine Sondereinsatzzentral eingerichtete.

In den spanischen Medien kursieren mehrere Videos, in denen waghalsige Manöver des oder der Pilotin über der Bucht von Port de Sóller zu sehen sind. Es ist unbekannt, wie es zum Absturz kam und wie viele Personen zu dem Zeitpunkt an Bord waren.