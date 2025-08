Hitzewelle in Spanien beginnt: Auch auf Mallorca steigen die Temperaturen

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet hat am Sonntag (3.8.) eine Hitzewelle begonnen, die mindestens eine Woche lang anhalten wird. Betroffen ist in erster Linie das spanische Festland. Aber auch auf Mallorca steigen die Temperaturen und nähern sich der 40-Grad-Marke.

Der Montag wird sonnig. Nur wenige Wolken ziehen am Himmel entlang. Der Wind weht schwach, an den Küsten mitunter etwas böig. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag ihre Tageshöchstwerte von 32 Grad in der Inselmitte. Am Meer sind es ein paar Grad weniger.

So warm ist das Mittelmeer derzeit auf Mallorca

Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas liegen bei 27 bis 28 Grad. Der Wellengang ist schwach. Die Sonne geht um 20.59 Uhr unter. In den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen auf 17 Grad in der Inselmitte. In Palma gibt es bei 21 Grad eine Tropennacht.

Um 6.52 Uhr beginnt die Sonne am Dienstag ihren Arbeitstag. Es wird wärmer, ansonsten ändert sich wenig: viel Sonne, kaum Wind. Die Temperaturen klettern auf 35 Grad in der Inselmitte, an den Küsten wird nun die 30-Grad-Marke geknackt.

Ab Mittwoch Hitzewarnungen möglich

Mit Regen oder zumindest Wolken ist in der restlichen Woche nicht zu rechnen. Am Mittwoch könnte es schon eine Hitzewarnung für die Inselmitte geben. Zumindest steigen die Temperaturen auf 36 Grad, was normalerweise die Grenze darstellt. Ziemlich sicher wird es ab Donnerstag Warnstufen geben. Dann sind es schon 37 Grad. An den Tagen danach werden 38 Grad erreicht, was wohl den Höhepunkt der heißen Phase darstellt.

Eine Hitzewelle ist das auf Mallorca aber mitnichten. Laut Definition müssen dafür an drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 39 Grad in einem Ort erreicht werden. Das war in diesem Jahr noch nicht der Fall. Das konstante Sommerwetter - wenngleich es dieses Jahr sehr wechselhaft war - endet traditionell Mitte August.