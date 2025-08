Urlauber in Cala d’Or systematisch beklaut: Guardia Civil nimmt Diebesbande hoch

Die Guardia Civil auf Mallorca hat vier Personen festgenommen, die Urlauber in dem bei Deutschen beliebten Ferienort Cala d'Or im Osten der Insel systematisch beklaut haben sollen. Das gab die Polizeieinheit am Montag (4.8.) in einer Pressemitteilung bekannt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Männer und eine Frau.

Die Beamten waren den Kriminellen schon länger auf der Spur. Demnach ging die Bande an den Stränden des Urlaubsorts auf Diebeszug. Sobald sie ihre Beute hatten, flüchteten die Mitglieder mit Mietwagen. Schließlich richteten die Ermittler zahlreiche Straßenkontrollen ein, um die Diebe im Auto zu erwischen. Schließlich gelang der Zugriff in der Gemeinde Campos.

Zahlreiche Wertgegenstände gefunden

Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten zahlreiche Wertgegenstände sicher, die am selben Tag und bei anderen Gelegenheiten geklaut worden waren. Insgesamt fanden die Beamten 17 Handys, die meisten davon aus dem hochpreisigen Segment. Diese waren in eine spezielle Folie gehüllt, um den Empfang der Mobiltelefone zu blockieren und sie so unauffindbar zu machen. Daneben wurden zahlreiche Markensonnenbrillen, Bankkarten, Handtaschen und 750 Euro in bar gefunden.

Die vier Kriminellen wurden dem Haftrichter vorgeführt, der ein Näherungsverbot für zahlreiche Strände in der Gegend von Cala d'Or anordnete.