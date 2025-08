Deutscher stirbt am Strand von Port de Sóller

Ein 75 Jahre alter Deutscher ist am Montagmittag (4.8.) in Port de Sóller am Strand zusammengebrochen und gestorben. Einen entsprechenden Bericht der Online-Zeitung "Crónica Balear" bestätigte ein Sprecher des Rettungsschwimmer-Unternehmens Marsave. Das Unglück geschah demnach gegen 12 Uhr in einem Bereich, der nicht von Rettungsschwimmern überwacht wird.

Mann brach plötzlich zusammen

Der Mann habe sich im Wasser, aber in der Nähe des Ufers befunden, als er plötzlich zusammenbrach und mit dem Gesicht im Wasser liegen blieb. Andere Badegäste riefen sofort den Notruf. Die Rettungsschwimmer eines nahegelegenen Wachturms eilten schnell zum Ort des Geschehens. Rund eine Stunde lang versuchten die Rettungskräfte, den Mann wiederzubeleben. Letztlich konnten sie aber nur den Tod des Mannes feststellen.

Da der Deutsche einen Herzschrittmacher trug, gehen die Ermittler davon aus, dass ein Herzfehler oder eine Herzkrankheit der Auslöser für den Tod gewesen ist. Die Gattin des Mannes, die alles mitansehen musste, wurde psychologisch betreut.