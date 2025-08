"Ich wünschte, ich wäre nie dort gewesen": Augenzeuge spricht über Unfall des Leichtflugzeugs

Eigentlich sollte es ein schöner Bootsausflug werden, zu dem Miquel Arbona am Samstag (2.8.) gemeinsam mit seiner Familie von Port de Sóller aus in See gestochen war. Doch auf dem Rückweg wurden die Mallorquiner Zeugen eines verheerenden Unglücks. Vor ihren Augen stürzte das Leichtflugzeug ins Meer, dessen Insassen - ein 60-jähriger US-Amerikaner und sein 13-jähriger Sohn - ums Leben kamen. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hat mit dem Augenzeugen gesprochen.

Wie ist es für Sie, einen Flugzeugunfall aus so geringer Entfernung mitzuerleben?

Ich wünschte, ich wäre nie dort gewesen. Ich kam gerade von einem Ausflug mit meiner Frau und meinen drei Kindern im Alter von sechs, vier und einem Jahr zurück. Das Kleinflugzeug flog sehr niedrig, nur zwanzig Meter über uns. Es flog sehr schnell und stürzte nur 150 Meter entfernt ins Meer.

Wie haben Ihre Kinder reagiert, als sie den Unfall sahen?

Der Einjährige hat nichts davon mitbekommen, der Vierjährige nur sehr wenig, und der Sechsjährige konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Er sagte zu mir: „Papi, wann kommen sie aus dem Flugzeug raus?“ Es flog in nur 20 Metern Höhe über unser Boot hinweg, nur eine halbe Seemeile vom Eingang der Hafeneinfahrt von Port de Sóller entfernt.

Wie genau verlief der Flugzeugunfall?

Plötzlich sah ich, dass das Leichtflugzeug komplett senkrecht stand. Es bohrte einen Flügel ins Meer, und die Wassermenge, die hochspritzte, wirkte wie ein Geysir. Dann brach es auseinander und ich sah, wie es unterging. Es schwamm höchstens eine Minute. Ich dachte, jemand würde herauskommen, aber das geschah nicht. Dann handelte ich rein reflexartig. Zuerst markierte ich meine Position auf dem Plotter (dem GPS, Anm. d. Red.). Aber das Wichtigste tat ich danach: Als ich sah, dass beim Sinken des Kleinflugzeugs Luftblasen aufstiegen, markierte ich auch diese Position auf dem Plotter, damit man es lokalisieren konnte. Der Plotter zeigte mir an, dass es in etwa 30 Metern Tiefe lag. Anschließend alarmierte ich die Rettungsdienste.

Unfall dauerte 30 Sekunden

Wie lange dauerte die Abfolge des Unfalls, den Sie beobachteten?

Ich glaube, nicht länger als 30 oder 35 Sekunden. Ich denke nicht, dass es länger war. Und ich weiß nicht, warum ich so reagierte, indem ich sofort die Position markierte. Ich habe es rein instinktiv getan, ohne groß nachzudenken. Ich glaube, meine Hauptsorge war, dass man das Flugzeug nicht schnell finden konnte.

Waren Sie Zeuge der Ankunft der Rettungskräfte, nachdem Sie den Notruf gewählt hatten?

Ich blieb dort, um zu sehen, ob ich irgendwie helfen konnte. Ein Polizeimeister der Guardia Civil rief mich an und nahm eine informelle Aussage auf. Ich glaube, das war vor allem, damit ich ihnen schilderte, was passiert war. Heute (am Sonntag) wurde ich dann offiziell zur Kommandantur in Palma vorgeladen, um eine formelle Aussage zu machen.

Da Sie in vorderster Reihe waren, waren Sie ein außergewöhnlicher Zeuge des Flugzeugunfalls und konnten die Position des Kleinflugzeugs bestimmen.

Von Anfang an bemerkte ich, dass die Taucher an der falschen Stelle suchten, und deshalb fanden sie es nicht. Das Kleinflugzeug lag in 30 Metern Tiefe, und das ist für die Taucher der Guardia Civil nicht besonders tief.

Haben Sie sich entschlossen, aktiver bei der Suche nach dem Kleinflugzeug mitzuhelfen?

Da ich die Position bereits gespeichert hatte, stieg ich mit den Suchkräften ins Boot und zeigte die Stelle, an der die Blasen aufgestiegen waren. Als sie dort suchten, fanden sie es.

Haben Sie in einem Moment an diesem Abend Angst gespürt?

Das Kleinflugzeug stürzte 150 Meter vor der Küste ab, während sich viele Menschen auf Booten befanden. Es hätte noch viel Schlimmeres passieren können.

Abonnieren, um zu lesen