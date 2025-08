Mord an Schweizer Rentnerin: Versuchten die Behörden schwere Fehler zu vertuschen?

Im Mordfall um die Schweizerin Erika R., die im September 2024 in Colònia de Sant Jordi von ihrem Ex-Schwiegersohn getötet wurde, kommen neue Details ans Licht. Die Gewerkschaft CGT wirft der für die Betreuung von Opfern geschlechterspezifischer Gewalt betraute Abteilung des Inselrats vor, in dem Fall versagt und dies später vertuscht zu haben. Darüber berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Im Mittelpunkt dieses Falls steht nicht das Todesopfer selbst, sondern dessen Tochter. Diese wurde jahrelang von ihrem Partner, dem späteren Mörder, misshandelt. Dieser Umstand war kurz nach dem Tod bekanntgeworden. Jetzt kommt heraus: Die Behörde, die für die Betreuung der Tochter verantwortlich war, kam ihrer Pflicht nicht nach.

Fall wegen Personalmangels nicht weiter verfolgt

Laut Angaben der Gewerkschaft verließ die Mitarbeiterin, die den Fall betreute, die Behörde. Die Akte wurde daraufhin einer Kollegin übergeben. Da diese aber aufgrund von Personalmangels mit zu vielen Fällen betraut war, kümmerte sie sich nicht um die Familie in Colònia de Sant Jordi. Als die Behörde nach dem Tod von Erika R. einen Bericht über den Fall erstellen sollte, übte die Leitung Druck auf die Mitarbeiter aus, dass sie die ausgebliebene Betreuung vertuschen solle. Ziel sei es gewesen, so die Gewerkschaft, zu kaschieren, wie kritisch es um die Situation der Mitarbeiter bestellt ist.

Die Gewerkschaft betont, es gebe derzeit 300 Opfer von geschlechterspezifischer Gewalt, die keinen zugewiesenen Betreuer haben. Vom Inselrat heißt es, man arbeite daran, die Zahl der Mitarbeiter aufzustocken.

Der Mord an Erika R.

Der Mord an Erika R. ereignete sich am frühen Abend des 25. Septembers 2024 in einem Landhaus in der Nähe von Colònia de Sant Jordi. Der mutmaßliche Täter war eine halbe Stunde zuvor in das Landhaus gekommen, in dem er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin und deren Mutter lebte. Er öffnete den Kühlschrank auf der Suche nach Bier. Als er keins fand, fing er einen Streit mit der Mutter seiner Freundin an. Dieser eskalierte. Der Mann schlug die Seniorin mit einem Gegenstand tot. Es war bei weitem nicht der erste gewalttätige Ausfall des Mannes. In den 22 Jahren, in denen er mit seiner Freundin zusammen war, war es immer wieder zu Übergriffen gekommen. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

