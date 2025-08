Rohrbruch führt zu schwerem Verkehrsunfall auf Palmas Ringautobahn

Ein Rohrbruch hat in den frühen Morgenstunden des Montags (4.8.) einen schweren Verkehrsunfall auf Palmas Ringautobahn Vía Cintura verursacht. Informationen der Guardia Civil zufolge ereignete sich das Unglück gegen 5.30 Uhr. Der Rohrbruch in einer Leitung der städtischen Wasserwerke Emaya hatte dazu geführt, dass die Autobahn auf Höhe des Kilometers 7,3 bei Son Cotoner komplett überschwemmt wurde.

Ein Motorradfahrer bremste abrupt ab, als er die überflutete Fahrbahn sah. Ein dahinter fahrendes Auto konnte dem Zweirad nicht ausweichen und rammte es. Der Motorradfahrer wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und prallte mit dem Kopf auf.

Fahrbahn gesperrt

Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Ortspolizei, mehrere Rettungswagen sowie Mitarbeiter der Verkehrsabteilung des Inselrats und der Stadtwerke eilten zum Ort des Geschehens. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde stabilisiert und ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Die von der Überflutung betroffene Fahrbahn wurde derweil gesperrt, das Wasser entfernt. Zu Beginn des Berufsverkehrs konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wie das Rathaus in einer Pressemitteilung bekanntgab, war es nicht der einzige Rohrbruch am Montagmorgen. Zur gleichen Zeit wie in Son Cotoner kam es im Stadtteil Génova zu einem ähnlichen Zwischenfall in der Wasserleitung. In beiden Stadtvierteln kam es infolgedessen auch zu Problemen bei der Wasserversorgung. Laut Emaya sollen diese bis zum Nachmittag behoben sein. /pss