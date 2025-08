Schwerer Unfall in Palma: Fünf Verletzte nach Kollision zwischen Stadtbus und Auto

Fünf Personen sind am Dienstagmorgen (5.8.) bei einem Zusammenstoß zwischen einem Geländewagen und einem Stadtbus in Palmas Brennpunktviertel Son Gotleu verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung des Carrer Sant Ignasi und Carrer Tomàs Rullán. Die Fahrerin des Geländewagens überfuhr ein Stoppschild und fuhr in die Kreuzung hinein, als gerade der Bus durchkam.

Geparktes Auto verhinderte Schlimmeres

Der Bus prallte gegen das Auto. Dieses wurde mehrere Meter über die Straße geschleudert und kam an einem geparkten Auto zum stehen. Hätte dieses da nicht gestanden, wäre der Geländewagen wohl in die Terrasse einer Bar geschleudert worden. Neben vier Fahrgästen im Bus wurde auch die Fahrerin des Wagens verletzt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Rettungswagen und Einheiten der Ortspolizei eilten zum Unfallort, leisteten erste Hilfe und regelten den Verkehr. Einsatzkräfte sperrten die Straße mehrere Stunden lang und räumten anschließend die Unfallfahrzeuge weg. Die Beamten verzichteten zunächst auf einen Alkoholtest bei der Autofahrerin, weil die Frau verletzt war und dringend ins Krankenhaus musste. Nun warten die Ermittler auf die Blutanalysen aus dem Krankenhaus.