"Schon der kleinste Fehler kann tödlich sein": Experten über das Leichtflugzeug-Unglück vor Mallorca

Noch ist es deutlich zu früh, um mit Sicherheit sagen zu können, was zu dem Absturz des Leichtflugzeugs am Samstagabend (2.8.) vor Mallorca geführt hat. Die Untersuchung der Unfallursache wird sich wohl noch Monate hinziehen. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass der Pilot bei seinen Flugmanövern ein hohes Risiko eingegangen ist. Bei dem Unfall nahe Port de Sóller kamen ein 60-jähriger US-Amerikaner und sein 13-jähriger Sohn ums Leben.

Zwei vom "Diario de Mallorca" befragte Experten, Jaime Bosch und Joan Socías, kommen nach Sichtung der Videoaufnahmen zu dem Schluss, dass der Pilot, der in Deutschland lebte, "bei manchen Manövern bis ans Limit" gegangen sei. Bosch ist Fluglehrer, Socías fünffacher Meister in der Kunstflugakrobatik.

"Limit nicht zu sehr ausreizen"

So sagt Letzterer beispielsweise: "Wenn man etwa einen Looping fliegt, muss man sicherstellen, dass genügend Raum bleibt, um wieder in den Horizontalflug zurückzukehren. Man darf das Limit nicht zu sehr ausreizen, denn der kleinste Fehler kann tödlich enden.“

Jaime Bosch, Hubschrauberpilot und Flugausbilder, erklärt, dass es für Kunstflüge zwar eine festgelegte maximale Flughöhe gebe – um nicht in den Luftraum größerer Flugzeuge einzudringen –, jedoch keine definierte Mindesthöhe. Diese liege im Ermessen des Piloten. „Das Problem ist: Wenn dir in 300 Metern Höhe etwas passiert, hast du noch Spielraum zum Reagieren. Wenn es in nur zehn Metern geschieht, ist ein Aufprall unausweichlich.“

"Stellenweise sehr knapp"

Sein Eindruck beim Sichten der Manöver des Piloten: „Das war stellenweise sehr knapp.“ Vielleicht habe der Pilot auf seine jahrelange Erfahrung vertraut – doch genau darin könne eine Gefahr liegen: „Denn übermäßiges Selbstvertrauen ist mitunter ebenso gefährlich wie Unerfahrenheit.“

Auch Joan Socías, Eigentümer des Flugplatzes Son Albertí, teilt diese Einschätzung. In einem der Videos sei ein sogenanntes Fassrollenmanöver zu sehen gewesen, das bereits etwas „angespannt“ gewirkt habe. „Bei vertikalen Flugmanövern muss man stets sicherstellen, dass man genug Höhe hat, um wieder horizontal abzufangen. Man darf da nicht ans Limit gehen.“

Über dem Meer fehlen Referenzpunkte

Ein weiterer Risikofaktor: das Fliegen über dem Meer. Beide Piloten betonen, dass über einer gleichförmigen Wasseroberfläche die visuellen Referenzpunkte fehlen – essenziell bei Sichtflug. „Man kann schwer einschätzen, in welcher Höhe man sich befindet.“ Dieses Phänomen, möglicherweise kombiniert mit zu großer Selbstsicherheit bei einem so routinierten Piloten, könnte nach Einschätzung der Experten den Unfall mitverursacht haben.

Die Maschine war am späten Samstagnachmittag nahe Port de Sóller ins Meer gestürzt. Bevor die Unfallursache geklärt werden kann, müssen die Wrackteile der Maschine geborgen werden, die etwa 100 Meter von der Küste bei Port de Sóller entfernt und in rund 30 Metern Tiefe liegen. Ein entscheidender Anhaltspunkt könnte laut Bosch der Zustand der Propellerblätter sein: Daran lasse sich erkennen, ob der Motor zum Zeitpunkt des Aufpralls lief – und somit, ob ein technischer Defekt oder doch ein menschlicher Fehler vorlag.

