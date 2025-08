Nach acht Jahren Pause: Umstrittener Stierkampf kehrt nach Muro zurück

In der Stierkampfarena "La Monumental" in Muro werden bald wieder Stiere kämpfen und sterben müssen. Das hat Bürgermeister Miquel Porquer (Regionalpartei El Pi) am Montag (4.8.) bestätigt. Das Rathaus hat die Arena an ein Unternehmen vermietet, das die sogenannten corridas de toros veranstaltet. Geplant ist das Event für den 14. September. Es ist das erste Mal seit acht Jahren, dass in Muro Stierkämpfe stattfinden.

"Rückschritt"

Wie Bürgermeister Porquer betonte, sei es nicht die Gemeinde selbst, die das umstrittene Szenario organisiere, man stelle "lediglich die Räumlichkeiten“. Dass die Gemeindeverwaltung dem blutigen Treiben nicht abgeneigt ist, liegt aber auf der Hand. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Rathaus eine Ausschreibung zur Nutzung der Arena veröffentlicht, mit dem Ziel, mindestens einen Stierkampf zu den Patronatsfesten des Dorfes auf die Beine zu stellen. Damals hatte es jedoch keine Bewerber gegeben.

Derweil kritisieren Stierkampfgegner die Bemühungen der Gemeindeverwaltung, die umstrittene Tradition wieder aufleben zu lassen, scharf. Die Wiederaufnahme der Aktivität gehe nicht auf eine Nachfrage der Bevölkerung zurück, hieß es in einer Mitteilung der schweizerischen Stiftung Franz Weber. Darin bezeichneten die Aktivisten die Rückkehr des Stierkampfes als „Rückschritt".

"Nähe zur äußersten Rechten"

Die Stiftungsmitglieder erinnerten zudem daran, dass sie bereits vor ein paar Jahren einen Vorschlag zur Umwandlung der Arena in ein soziokulturelles Zentrum mit ganzjährigem Programm unterbreitet habe. Diese Nutzung würde es laut der Organisation ermöglichen, die Gemeinde zu beleben, Besucher anzuziehen und die Beschaffung privater Gelder zu erleichtern, in Anlehnung an internationale Beispiele, bei denen Stierkampfarenen in kommerzielle oder touristische Räume umgewandelt wurden.

Zudem warnte die Stiftung vor der „Nähe zur äußersten Rechten“ einiger Stierkampfveranstalter in Gemeinden wie Inca und Palma und kritisierte, dass der Stierkampf-Kult „gegen den gesellschaftlichen Widerstand durchgesetzt werden soll“. Dabei berief sich die Organisation auf die Ergebnisse der Umfrage zu Kulturgewohnheiten und -praktiken, die das Kultusministerium in den Jahren 2021 und 2022 durchführte. Danach besucht die Mehrheit der Balearen-Bevölkerung keine Stierkämpfe.

Jahrhundertealte Arena

Die Stierkampfarena in Muro ist seit dem Jahr 2010 im Besitze der Gemeinde Muro, nachdem diese sie für 450.000 Euro von dem Unternehmen Balañá abgekauft hatte. Im Jahr 2017, anlässlich ihres hundertjährigen Bestehens, fand dort das letzte große Stierkampffest statt. In dem vom Stadtrat erstellten Ausschreibungskatalog war vorgesehen, dass der Raum neben Stierkampfveranstaltungen auch für andere kulturelle Events genutzt werden kann, die mit der bestehenden Betriebsgenehmigung vereinbar sind, wie zum Beispiel Konzerte.

Der Stadtrat verlangte von den Pächtern eine Reihe von Zugeständnissen, darunter die Überlassung der Arena an zehn Tagen im Jahr, damit die Stadt dort beliebige Veranstaltungen ausrichten kann. Außerdem wurde als Bedingung festgelegt, dass die Arena besichtigt werden kann und dass die bestehende Bar in den Anlagen erhalten bleibt. /somo

