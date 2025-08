Zweijähriges Kind in Llucmajor vor dem Ertrinken gerettet

Ein zweijähriger Junge ist am Montag (4.8.) im Pool einer Finca beinahe ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Gemeinde Llucmajor im Süden von Mallorca. Die Eltern entdeckten das Kind, wie es regungslos im Wasser trieb. Sie brachten es in ein Gesundheitszentrum. Von dort wurde der Junge mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

Keine Lebensgefahr

Der Zustand des Kindes wird als ernst beschrieben, allerdings besteht keine Lebensgefahr. Es liegt auf der Intensivstation. Die Guardia Civil ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. /pss