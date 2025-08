Deutscher Drogendealer bedroht Urlauber an der Playa de Palma

Beamte der Ortspolizei von Palma haben in den frühen Morgenstunden des Sonntags (3.8.) auf Mallorca einen 42-jährigen Deutschen festgenommen, der mutmaßlich Drogen an Urlauber an der Playa de Palma verkaufte. Der Mann soll darüber hinaus mehrere Passanten eingeschüchtert und bedroht haben, um zu verhindern, dass sie eine Polizeistreife ansprechen, die sich in diesem Moment näherte.

Damit gedroht, ein Messer herauszuholen

Nach Angaben der Ortspolizei ereigneten sich die Vorfälle an der Strandpromenade von s’Arenal. Eine Streife bemerkte eine Gruppe von Urlaubern, die sichtlich nervös auf der Mauer am Strand saßen. Einer der jungen Männer aus der Gruppe gab den Beamten unauffällig ein Zeichen. Als die Polizisten sich näherten, bemerkten sie einen starken Marihuanageruch, der aus dem Rucksack eines Mannes drang, der bei der Gruppe stand.

Einer der Zeugen gab an, der Mann habe ihnen Marihuana angeboten und sie, als er die Beamten bemerkte, damit bedroht, ein Messer herauszuholen und ihnen etwas anzutun, falls sie ihn bei der Polizei verpetzten. Die vermeintliche Waffe zeigte der mutmaßliche Dealer nicht.

185 Euro in bar

Bei der Durchsuchung des Rucksacks beschlagnahmten die Beamten insgesamt 107,71 Gramm einer Substanz, die aufgrund ihres Geruchs und Aussehens Marihuana sein dürfte. Diese war in 36 einzelne Tütchen aufgeteilt, vermutlich zum Verkauf vorbereitet. Außerdem fanden die Polizisten 185 Euro in bar, aufgeteilt in kleine Scheine – aber kein Messer. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Die Ortspolizei überstellte den mutmaßlichen Dealer zusammen mit dem Bericht und der sichergestellten Substanz an die Nationalpolizei. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß.