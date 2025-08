In diesen Orten auf Mallorca gilt eine Hitzewarnstufe

Die Hitzewelle in Spanien lässt die Temperaturen auf Mallorca steigen. Auf der Insel gibt es definitionsgemäß derzeit zwar keine ola de calor, dafür aber Hitzewarnstufen am Donnerstag. Auch die Tage danach bleibt es heiß.

Am Mittwoch scheint den ganzen Tag die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 34 Grad in der Inselmitte. An den Küsten sind es 30 (Andratx) bis 33 Grad (Sóller). Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, am Meer etwas flotter. Die Wassertemperaturen betragen 28 Grad sowohl an der Playa de Palma als auch an der Playa de Muro.

Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 18 bis 22 Grad. Von 12 bis 19 Uhr gilt am Donnerstag die Warnstufe Gelb im Norden Mallorcas und der Inselmitte. Die Temperaturen sollen 36 Grad erreichen, vereinzelt vielleicht sogar 37 Grad. Am sonnigen Sommerwetter ändert sich ansonsten in der restlichen Woche nichts. Obwohl die Höchstwerte am Freitag und auch am Wochenende weiterhin bei 36 bis 37 Grad liegen, verzichtet der spanische Wetterdienst Aemet derzeit noch auf eine Hitzewarnung.

So war das Wetter im Juli

Aemet zog zudem eine Bilanz für den Juli. Der subjektive Eindruck, dass es ungewöhnlich kalt war, trog offenbar. Laut den Daten der Meteorologen war es mit einer Durchschnittstemperatur von 25,9 Grad auf Mallorca 1,1 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum die Jahrzehnte zuvor. Aemet beschreibt den Juli folglich als sehr warm. Anders als im Vorjahr gab es jedoch keine Hitzewelle.

Der höchste gemessene Wert lag bei 39,3 Grad in Artà. An der Wetterstation Portopí in Palma gab es ausschließlich Tropennächte. Auffällig ansonsten die großen Regenmengen. Auf Mallorca fielen 22,9 Liter pro Quadratmeter, was 311 Prozent mehr als üblich sind. Leider ist der Starkregen nicht so sehr ins Grundwasser gesickert, weswegen der Wassermangel groß ist.